Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-AfD sammelt Unterschriften gegen Landesvorsitzenden Pretzell Sonderparteitag zur Neuaufstellung der Kandidatenliste für die NRW-Landtagswahl

Köln (ots) - Köln. Nach den zuletzt offen ausgetragenen Streitigkeiten um vernichtete Stimmzettel und angeblich manipulierte Wahlen sammeln Kritiker des nordrhein-westfälischen AfD-Vorsitzenden Marcus Pretzell Unterschriften für einen Sonderparteitag. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" online (ksta.de) berichtet, kursierten entsprechende Listen bereits auf dem Landesparteitag am Wochenende in Euskirchen. Auf einem Sonderparteitag solle die bisherige Landesliste wegen "gravierender Mängel" annulliert und neu gewählt werden, heißt es in dem Antrag, wie die Zeitung weiter berichtet. Wenn nur fünf Prozent der etwa 4200 nordrhein-westfälischen AfD-Mitglieder den Antrag in den kommenden Tagen unterschreiben, was als sehr wahrscheinlich gelte, wird Pretzell die Veranstaltung genehmigen müssen. Auf Nachfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" lehnte Pretzell einen Kommentar ab. In Euskirchen wählten die Delegierten bis zum Sonntagnachmittag die Kandidaten von Platz 27 bis 31 der Liste für die Landtagswahl im Mai 2017.

