Kurier am Sonntag: Über die Leitkultur-Debatte von Bundesinnenminister Thomas de Maizière schreibt Norbert Holst

Bremen (ots) - Der Versuch, Identität auf zehn Gebote in banalem Deutsch einzudampfen, wirkt verunglückt - gar putzig. Kostprobe: "Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand." Das wird in vielen, vielen Ländern dieser Welt so praktiziert. Was ist daran deutsch? "Wir sind nicht Burka" steht auch drin. Das sind 99 Prozent der zugewanderten Frauen auch nicht. De Maizières Regelkatalog erweist sich spätestens mit diesem Satz als Mogelpackung: ein muslim-kritischer Vorstoß, motiviert durch den nahenden Bundestagswahlkampf.

Pressekontakt:

Original-Content von: Kurier am Sonntag, übermittelt durch news aktuell