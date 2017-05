"Vielfalt unternehmen"- Boehringer Ingelheim feiert Deutschen Diversity-Tag / Vielfalt ist bei Boehringer Ingelheim selbstverständlicher Bestandteil der Unternehmenskultur. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6631 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Ingelheim (ots) - Unter dem Motto "Vielfalt unternehmen" beteiligt sich Boehringer Ingelheim am 5. Deutschen Diversity-Tag. In diesem Jahr ist das forschende Pharmaunternehmen zum ersten Mal als eines der 20 offiziellen Mitglieder der Charta der Vielfalt am Start. Mit vielen Aktionen feiern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vielfalt an den beiden größten deutschen Standorten Ingelheim und Biberach.

So stellen sich die im vergangenen Jahr gegründeten unternehmensinternen Netzwerke für Frauen und Väter sowie das Regenbogennetzwerk für Mitarbeitende unterschiedlicher sexueller Orientierung und Identität vor. Im Betriebsrestaurant passt die bunte Essensauswahl zum Diversity-Tag - sogar eine Regenbogenforelle steht auf dem Speiseplan. In Ingelheim informiert Boehringer Ingelheim zudem über die vielfältigen Aktivitäten zur Integration von Geflüchteten.

Seit Anfang des Jahres ist Boehringer Ingelheim Mitglied der Charta der Vielfalt und engagiert sich so als eines von 20 Vorreiterunternehmen in Deutschland für Diversity & Inclusion. Vielfalt ist allerdings bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Beispielsweise hat Boehringer Ingelheim beim letztjährigen Deutschen Diversity-Tag in Ingelheim einen großen Marktplatz der Netzwerke mit vielen Aktionen für die Beschäftigten ausgerichtet. Im Rahmen einer Aktionswoche Inklusion konnten die Mitarbeitenden außerdem Ende des vergangenen Jahres erfahren, wie Menschen mit Behinderung arbeiten und leben.

"Als globales Unternehmen ist es für uns wichtig, dass sich die Vielfalt unserer Märkte und Kunden auch in unserer Belegschaft widerspiegelt", erklärt Dr. Andreas Neumann, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Personal. "An unseren deutschen Standorten arbeiten Menschen aus mehr als 70 Nationen, mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, aus allen Altersgruppen und mit unterschiedlichen Erfahrungen. Wir können diese Vielfalt nutzen, um Innovation und Wachstum im Unternehmen voranzutreiben. Der Deutsche Diversity-Tag ist eine gute Gelegenheit, um das Thema bei unseren Mitarbeitenden noch bekannter zu machen."

Boehringer Ingelheim feiert den Diversity-Tag am 30. Mai in Biberach und am 6. Juni in Ingelheim.

Charta der Vielfalt

Die Charta der Vielfalt ist eine Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt, Anerkennung und Wertschätzung in Unternehmen und Institutionen. Träger der Initiative ist der gemeinnützige Verein Charta der Vielfalt e.V., Schirmherrin ist Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.

Boehringer Ingelheim

Innovative Medikamente für Mensch und Tier - dafür steht das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim seit mehr als 130 Jahren. Boehringer Ingelheim zählt zu den 20 führenden Unternehmen der Branche und ist bis heute in Familienbesitz. Für die drei Geschäftsbereiche Humanpharmazeutika, Tiergesundheit und biopharmazeutische Auftragsproduktion schaffen rund 50.000 Mitarbeitende tagtäglich Werte durch Innovation. Im Jahr 2016 erwirtschaftete Boehringer Ingelheim Umsatzerlöse von rund 15,9 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung entsprechen mit mehr als drei Milliarden Euro 19,6 Prozent der Umsatzerlöse.

Für Boehringer Ingelheim ist es selbstverständlich, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Daher engagiert sich das Unternehmen in sozialen Projekten wie zum Beispiel in der Initiative "Making More Health". Darüber hinaus fördert Boehringer Ingelheim aktiv die Vielfalt in der Belegschaft und profitiert von den unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten der Mitarbeiter. Bei allen Aktivitäten des Unternehmens stehen zudem der Schutz und Erhalt der Umwelt im Fokus.

Weitere Informationen zu Boehringer Ingelheim finden Sie unter www.boehringer-ingelheim.de und in unserem Unternehmensbericht: http://unternehmensbericht.boehringer-ingelheim.de.

