Westfalen-Blatt: Lindner: Regierung in NRW mit Innenminister Jäger für die FDP untragbar

Bielefeld (ots) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner zieht eine personelle rote Linie für eine mögliche Regierungsbeteiligung der FDP in Nordrhein-Westfalen. "Ein Kabinett, in dem Ralf Jäger weiter Innenminister sein dürfte, ist für die FDP untragbar", sagte Lindner dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Mittwochsausgabe).

Umfragen hatten in NRW zuletzt eine mögliche Mehrheit für ein Bündnis aus SPD und FDP ermittelt. "Rot-Gelb ist eher ein rechnerisches Modell, dem ich politisch gegenwärtig wenig Wahrscheinlichkeit zurechnen muss", sagte der FDP-Chef.

Er kritisierte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) sowie den CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet: "Frau Kraft hat das Land gemeinsam mit den Grünen gefesselt und unsere Bildungslandschaft geschwächt. Bedauerlicherweise ist die CDU sehr zurückhaltend in der Kritik an der SPD. Herr Laschet hat öffentlich erzählt, dass er bei einem Tippspiel immer auf Unentschieden setzt. Daran erkenne ich keinen unbedingten Willen zum Sieg. Aber wenn Grüne und Linke es nicht in den Landtag schaffen sollten, könnte auch über Schwarz-Gelb gesprochen werden. Das wäre dann im Bereich des Möglichen."

