Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu E-Autos

Bielefeld (ots) - In zehn Jahren vielleicht. Dann werden reichlich E-Autos über unsere Straßen fahren. Aber heute? Fehlanzeige. Die Zahl der Elektrofahrzeuge ist in Deutschland verschwindend gering. Der Anteil am gesamten Fahrzeugaufkommen lag zuletzt bei mickerigen 0,6 Prozent. Frankreich und Großbritannien kommen immerhin auf bei 1,4 Prozent, das kommunistische China sogar schon auf 1,5 Prozent. Spitzenreiter aber ist Norwegen mit 28 Prozent. Grund: In dem durch Erdöl so reichen skandinavischen Land wird das E-Auto viel üppiger gefördert als die 4000 Euro hier. So entfällt die in Norwegen übliche saftige Luxussteuer auf E-Autos, ebenso die Mehrwertsteuer. Auch das Parken und das Aufladen der Batterien an öffentlichen Stationen ist dort umsonst. In Deutschland ist schon das unterschiedliche Bezahlsystem an den zu wenigen Ladestationen ein Ärgernis. Politik und Wirtschaft müssen hier dringend für bessere Rahmenbedingungen sorgen. Wenn dann auch noch das Problem der geringeren Reichweite gelöst wird, dann steht dem Durchbruch der E-Autos auch hierzulande nichts entgegen. Doch das dürfte noch dauern. Zehn Jahre?

