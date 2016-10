Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Syrien

Bielefeld (ots) - Der Zynismus lässt sich kaum mehr überbieten. Während russische Kampfflugzeuge im Verbund mit der Luftwaffe Baschar al-Assads Krankenhäuser in Aleppo bombardieren, baut Außenminister Lawrow das diplomatische Äquivalent eines potemkinschen Dorfes auf. Wäre es Moskau mit einer Feuerpause ernst, stellte es als erstes die unerhörten Angriffe auf humanitäre Ziele ein. Die Wahrheit ist, dass die Russen nicht das geringste Interesse an einer diplomatischen Lösung haben. Putins Frieden für Aleppo ist ein Friedhofsfrieden nach dem Vorbild der tschetschenischen Trümmerwüste Grozny. Dass John Kerry dieses Spiel mitmacht, ist entweder naiv oder zynisch. Indem er diplomatischen Aktivismus entfaltet, erzeugt er den Eindruck, etwas zu tun. Das nimmt den politischen Druck auf die USA weg, den eigenen Kurs zu überdenken. Für die Menschen in Aleppo erreicht er damit nichts. Die USA sollten ihre Zeit nicht darauf verschwenden, Verhandlungen mit einem Partner zu führen, dem der ernsthafte Wille fehlt, zu einer friedlichen Lösung zu gelangen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell