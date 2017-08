IFA 2017: Spitzensport und Technikfestival - ISTAF & IFA zwei Event-Highlights, ein Ticket

Berlin (ots) - Das zuschauerstärkste Leichtathletikfest der Welt, ISTAF, und das global führende Branchenhighlight des Jahres für alle Technikbegeisterten, IFA, bieten auch 2017 ein gemeinsames Kombi-Ticket an.

Für nur 19 Euro können Technik- und Sportfans am 27. August das Internationale Stadionfest ISTAF (https://www.istaf.de/de/0/index.html) im Berliner Olympiastadion und zwischen dem 1. - 6. September die IFA (http://b2c.ifa-berlin.de/) auf dem Berliner Messegelände (ExpoCenter City) besuchen.

Das ISTAF & IFA Kombi-Ticket gibt es HIER (https://mb-ifa.shop.secutix.com/selection/pass?productId=1074216744)

Beim 76. ISTAF am 27. August 2017 werden rund 180 Spitzensportler aus aller Welt im Berliner Olympiastadion an den Start gehen, darunter die beiden Berliner Diskus-Olympiasieger Robert und Christoph Harting, der französische Stabhochsprung-Weltrekordler Renaud Lavillenie, die deutschen Sprint-Asse um Gina Lückenkemper und Lisa Mayer, 1.500-m-Shootingstar Konstanze Klosterhalfen sowie die großen WM-Favoriten im Speerwurf - Thomas Röhler und Johannes Vetter (www.istaf.de).

Das ISTAF begeistert jedes Jahr mit mehr als 180 Athleten aus 40 Nationen, die in 15 Disziplinen an den Start gehen, rund 50.000 Zuschauer. Beim ISTAF werden immer wieder Höchstleistungen erzielt, dies beweisen 16 bisher aufgestellte Weltrekorde.

Am 25. August findet die ISTAF-Pressekonferenz statt. Weitere Infos unter: http://www.istaf.de/de/1/istafnews.html

Die IFA ist nicht nur der Hotspot für Techniktrends aus aller Welt, sondern auch Open-Air-Festival, Kulturmeile und Genussmesse - pures IFAtainment eben. Nirgendwo sonst können Sterneköche, Schauspieler, Sportler, Musiker und Prominente aus Medien und Politik in dieser Dichte hautnah und live erlebt werden.

Zudem wird es zur IFA 2017 erstmals eine einzigartige und größere Bühne für Innovationen geben. Mit dem neu konzipierten Treffpunkt für Entrepreneure und Forscher, IFA NEXT, wird sich die Halle 26, in der auch die IFA Keynotes, der IFA+Summit sowie ein eigener Ausstellungsbereich namens IFA NEXT Showcase stattfinden, in einen einmaligen Innovation-Hub verwandeln.

Die IFA ist die global führende Messe für Consumer und Home Electronics und findet vom 1. bis 6. September 2017 auf dem Berliner Messegelände (ExpoCenter City) statt.

