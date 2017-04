CMS Presseevent, 24. April 2017 - Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks fiebert Premiere entgegen

CMS Presseevent 24. April 2017: Thomas Dietrich, Bundesinnungsmeister des BIV (Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks) und WFBSC-Präsident / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Messe ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) veranstaltet in diesem Jahr erstmalig den Weltkongress der World Federation of Building Service Contractors. Er findet in Berlin und parallel zur CMS vom 18.-20.09.2017 statt. Das Leitthema der international wichtigsten Branchenkonferenz lautet "Reinigung in einer digitalen Welt - Prozesse, Menschen, Technik". Der Kongress wird eröffnet von EU-Kommissar Günther Oettinger.

"Die CMS ist und bleibt für die Gebäudedienstleister nach wie vor die wichtigste Fachmesse, vor allem mit dem diesjährigen Schwerpunkt Digitalisierung und in Kombination mit dem WFBSC-Kongress. Es bietet sich die hervorragende Gelegenheit, das Thema auf ein internationales Parkett zu heben und den Austausch aller Marktteilnehmer auf der ganzen Welt zu ermöglichen", betont Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich, der seit April letzten Jahres die Präsidentschaft des WFBSC übernommen hat.

Anfang April veröffentlichte der Bundesinnungsverband das ausführliche Vorprogramm zum Kongress. Thomas Dietrich erklärt, dass es gelungen sei, "erstklassige Sprecher zu gewinnen, die uns mit kreativem Geschick anleiten werden, unsere gewohnte Perspektive zu verlassen und die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Hochkarätige Gesprächsrunden werden unseren Blick schärfen, um Chancen und Risiken expliziter fassen zu können."

Thomas Dietrich präsentiert in Berlin auch die aktuell vorliegenden Branchendaten des Gebäudereiniger-Handwerks. Die Zahl der in der Gebäudereinigung tätigen Personen betrug im Jahr 2014 641.681 und lag damit um 2,9 Prozent über dem Vorjahr. Hochrechnungen für das Jahr 2015 ergeben einen Anstieg um 0,2 Prozent auf 642.964 Personen.

Die Anzahl der Unternehmen der Branche nahm im Jahr 2014 um 7,5 Prozent auf 21.309 zu. Die Indexzahlen für 2015 prognostizieren einen leichten Rückgang um 0,4 Prozent auf 21.220 Betriebe. Die Prognose für 2016 signalisiert dann jedoch wieder einen Anstieg um 1,7 Prozent auf 21.580 Betriebe.

Die Branche erwirtschaftete im Jahr 2014 einen Umsatz von 14.872.961.000 Euro. Eine Steigerung von 7,2 Prozent im Jahr 2015 und 5,2 Prozent in 2016 lassen den Branchenumsatz auf knapp 17 Milliarden Euro anwachsen.

Daten zum Gebäudereiniger Handwerk * (Quelle: Statistisches Bundesamt, Handwerkszählung ab 2015, Hochrechnung auf Basis von Indexzahlen Nr. der Klass B133.

2008: 14.276 Unternehmen, 549.591 Beschäftigte / Tätige Personen, 11.413.331 Umsatz in Tsd. EUR

2009: 15.411 Unternehmen, 554.281 Beschäftigte / Tätige Personen, 11.155.213 Umsatz in Tsd. EUR

2010: 17.059 Unternehmen, 587.485 Beschäftigte / Tätige Personen, 12.433.299 Umsatz in Tsd. EUR

2011: 18.222 Unternehmen, 601.205 Beschäftigte / Tätige Personen, 12.930.876 Umsatz in Tsd. EUR

2012: 19.460 Unternehmen, 616.894 Beschäftigte / Tätige Personen, 13.673.070 Umsatz in Tsd. EUR

2013: 19.823 Unternehmen, 623.761 Beschäftigte / Tätige Personen, 14.110.166 Umsatz in Tsd. EUR

2014: 21.309 Unternehmen, 641.681 Beschäftigte / Tätige Personen, 14.872.961 Umsatz in Tsd. EUR

2015: 21.220 Unternehmen, 15.943.814 Umsatz in Tsd. EUR

2016: 21.580 Unternehmen, 16.772.893 Umsatz in Tsd. EUR

* Die Ergebnisse der Handwerkszählung des statistischen Bundesamtes stehen als absolute Zahlen für den Sektor Gebäudereinigung nur bis zum Jahr 2014 zur Verfügung. Für die Jahre 2015 und 2016 erfolgen Hochrechnungen auf Basis von Indexzahlen, soweit vorhanden.

Weitere Themen, die den Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks momentan intensiv beschäftigen, sind die Entwicklung einer Norm zur Krankenhausreinigung, arbeitsrechtliche Gesetzgebungsverfahren und die anstehenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Gebäudereinigung, welche am 16. Mai 2017 in Leipzig starten.

Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks vertritt als Arbeitgeber- und Dachverband die Interessen seiner rund 2.500 Mitgliedsbetriebe. Die von ihm vertretene Branche bietet den in ihr tätigen Menschen sichere Arbeitsplätze in den verschiedensten Bereichen der Gebäudedienstleistungen, auch weit über den Bereich der klassischen Gebäudereinigung hinaus!

