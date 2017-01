Grüne Woche 2017: Eröffnungsfeier am 19. Januar im CityCube Berlin - Partnerland Ungarn verbindet Tradition und Moderne - Eröffnungsrundgang beginnt am 20. Januar beim Partnerland Ungarn in Halle 10.2

Berlin (ots) - Bitte beachten Sie am Ende des Textes die Hinweise für Medienvertreter

Die Eröffnungsfeier der Internationalen Grünen Woche Berlin 2017 (20.-29.1.) findet am 19. Januar im CityCube Berlin statt (Beginn 18 Uhr). Das Partnerland Ungarn gestaltet das kulturelle Rahmenprogramm sowie den anschließenden Empfang für die über 3.600 geladenen Ehrengäste.

Zur Begrüßung sprechen Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, sowie Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin. Es folgen Ansprachen von Dr. Wolfgang Ingold, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deut-schen Ernährungsindustrie, Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Phil Hogan, EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, sowie Dr. Sándor Fazekas, Minister für Landwirtschaft von Ungarn. Eröffnet wird die 82. Internationale Grüne Woche Berlin durch Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft.

Exklusive Kunstperformance

Mit einem künstlerischen Bühnenprogramm spiegelt das Partnerland Ungarn das Land und seine Traditionen wider. Die Gäste erwartet eine Performance von Pál István "Bacon" und seiner Band. Die Musiker sind Teil des Ungarischen Staatlichen Folklore-Ensembles und haben sich der Tradition Ungarns und der Kultur des Karpatenbeckens verschrieben. Moderne Klänge stimmen Ferenczi György and the Rackajam an: Die populäre Band ist bekannt für ihre Mischung aus Rock 'n' Roll, Soul, Blues und Eigeninterpretationen der traditionellen ungarischen Musik. Begleitet wird die musikalische Darbietung von Tänzern der Fitos Dezso' Company, die den Besuchern eine zeitgemäße Umsetzung alter traditioneller Volkstänze vorführen werden. Der Höhepunkt der Show ist ein Zusammenspiel aller Künstler zu einer einzigartigen Performance.

Partnerlandsempfang: Vorgeschmack auf die Grüne Woche

Nach der Eröffnungsfeier lädt das Partnerland Ungarn zu einem Empfang im CityCube (Halle A, Ebene1) ein. Die Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Menü des Chefkochs Péter Buday freuen. Dies beinhaltet neben Fleischgerichten wie Hammelgulasch "Karcager Art" oder Hähnchen "Gödöllo'er Art" auch Fischspezialitäten, unter anderem Welseintopf (Welspaprikasch) und mit Blattspinat gefülltes Zanderfilet, sowie eine bunte Auswahl an Salaten. Regionale Weiß- und Rotweine sowie das Nationalgetränk Pálinka (Obstbrand) dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie der charakteristisch geformte Baumstriezel, ein Kuchen aus Hefeteig, sowie weitere Süßspeisen. Die Gäste können hier schon einmal die Vielfalt des kulinarischen Angebots kosten, die das Partnerland auf der Grünen Woche 2017 einem breiteren Publikum in Halle 10.2 vorstellen wird.

Eröffnungsrundgang am 20. Januar um 8 Uhr

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller werden gemeinsam den Eröffnungsrundgang der Internationalen Grünen Woche Berlin 2017 anführen. Startpunkt ist der Stand des diesjährigen Partnerlandes Ungarn (20.1., 8 Uhr, Halle 10.2) in Anwesenheit von Dr. Sándor Fazekas, Minister für Landwirtschaft von Ungarn. Begleiten werden den Rundgang Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Dr. Wolfgang Ingold, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, sowie Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH.

