Beginn des "Call for Papers" für den Kongress im Rahmen der 10. conhIT 2017

Ab sofort können sich bis zum 18. November 2016 interessierte Akteure aus der Gesundheits-IT wieder für Vorträge in einer der neun Call for Papers-Sessions des conhIT-Kongresses 2017 bewerben. Das Motto des Kongressprogramms 2017 lautet: 10 Jahre conhIT - Wir verbinden Gesundheit mit innovativer IT.

Im Rahmen der zehnten conhIT - Connecting Healthcare IT laden auch in diesem Jahr die Veranstalter des Kongresses interessierte Akteure aus der Gesundheits-IT-Branche dazu ein, das Programm aktiv mitzugestalten.

Der conhIT-Kongress bietet Besuchern und Ausstellern von Europas wichtigstem Event in der Healthcare-IT den perfekten Rahmen, um sich über Neuigkeiten, Trends und Perspektiven der Branche zu informieren. Die Resonanz der Kongressbesucher war in den vergangenen Jahren überaus positiv, was vor allem an der hohen praktischen Orientierung der Vorträge sowie der Relevanz der gewählten Themen lag.

Vor dem Hintergrund des Mottos "10 Jahre conhIT - Wir verbinden Gesundheit mit innovativer IT." werden Bewerbungen für insgesamt neun Call for Papers-Sessions entgegengenommen. Folgende Themen stehen zur Auswahl: - Der Nutzen von Robotik und des Internet of Things für die Krankenhaus-IT - Mobile Health und Apps - Einsatz von IT für eine qualitätsorientierte, sektorenübergreifende Versorgungssteuerung - IT-gestütztes Schnittstellenmanagement in der Pflege - Realität oder Fiktion? - Erlössicherung durch IT-gestütztes Management - Gesundheits-IT vs. Consumer IT - Unüberbrückbare Gegensätze oder die Notwendigkeit zum Handeln? - Umsetzung von Telematikinfrastruktur und E-Health - Regionale Gesundheitsversorgung im Zeitalter des demografischen Wandels - Effizienzsteigerung von Prozessen - Wertbeitrag der IT-Unterstützung bei der Modellierung und Steuerung

Der Bewerbungszeitraum läuft vom 17. Oktober bis zum 18. November 2016. Eine Fristverlängerung ist nicht vorgesehen. Unternehmen, die sich mit einem Vortrag bewerben möchten, müssen als Aussteller auf der Messe angemeldet sein. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen unter www.conhit.de bereit.

Die Schwerpunkte der Sessions, die mit dem Besucherflyer im November 2016 veröffentlicht werden, hat der Kongressbeirat bereits in seiner Sitzung am 28. September 2016 in Berlin festgelegt. Bis Ende des Jahres werden diese inhaltlich ausgestaltet. Über 50 Beiratsmitglieder engagieren sich für das Ziel, ein qualitativ hochwertiges und eng an den Wünschen der Zielgruppen orientiertes Programm zu gestalten. Die Besetzung des Beirats liest sich wie das "Who is Who" der Gesundheits-IT-Branche und versammelt hochrangige Vertreter aus Verbänden, Selbstverwaltung, Ministerien, Industrie und Wissenschaft.

Über die conhIT - Connecting Healthcare IT

Die conhIT richtet sich an Entscheider in den IT-Abteilungen, im Management, der Medizin und Pflege sowie an Ärzte, Ärztenetze und Medizinische Versorgungszentren, die sich über die aktuellen Entwicklungen von IT im Gesundheitswesen informieren, Kontakte in der Branche knüpfen und sich auf hohem Niveau weiterbilden wollen. Als integrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie und Networking-Events bündelt sie an drei Tagen die Angebote, die für die Branche attraktiv sind. Die conhIT, die 2008 vom Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V. als Branchentreff der Healthcare IT initiiert wurde und von der Messe Berlin organisiert wird, hat sich mit 451 Ausstellern und rund 9.000 Besuchern zu Europas wichtigster Veranstaltung rund um IT im Gesundheitswesen entwickelt.

Die conhIT wird in Kooperation von den Branchenverbänden Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V., GMDS (Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband Medizinischer Informatiker) e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief Information Officers - Universitätsklinika) gestaltet.

Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet: www.conhit.de.

