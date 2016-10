Jetzt für die Tech Stage der FRUIT LOGISTICA anmelden! / Frühbucherpreis bis 1. November 2016 sichern - Anmeldung bis 1. Dezember 2016 möglich

FRUIT LOGISTICA 2016 - Tech Stage - "Enhancing Freshness & Reducing Waste through Packaging Intervention". Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6600 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Messe Berlin GmbH" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Hier zeigt die Technik, was sie kann! Um die große Bedeutung technischer Lösungen für den Fruchthandel zu betonen, gibt es auf der FRUIT LOGISTICA ein exklusives Forum für den Bereich Maschinen und Technik. Von Anbautechnik über Klima- und Kühlanlagen, bis hin zu Verpackungstechnik und Entsorgungssystemen - dies sind nur einige Bespiele, auf die die Branche nicht verzichten kann. Mit der zunehmenden Automatisierung, unter anderem in der Nacherntebehandlung, hat sich die Technologie in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Vom 8. bis 10. Februar 2017 können Aussteller auf der Tech Stage in einstündigen Veranstaltungen dem Fachpublikum der FRUIT LOGISTICA ihre neuesten Entwicklungen vorstellen und so mit Kunden und Geschäftspartnern in Kontakt treten.

Das "Ready-to-Speak" Forum ist technisch komplett ausgestattet. Darüber hinaus betreuen ein Medientechniker sowie eine Hostess die Aussteller vor Ort und schaffen einen optimalen Rahmen für die Präsentationen. Mit den angebotenen Simultanübersetzungen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch werden die Fachbesucher aus aller Welt bestens informiert. Zusätzlich zu einer Pressemeldung mit einer Übersicht der Themen und der Sprecher im Vorfeld der Messe werden die Veranstaltungsangaben im FRUIT LOGISTICA Eventkalender online veröffentlicht. Interessierte Unternehmen aus dem Bereich Maschinen und Technik können noch bis zum 1. Dezember 2016 eine Veranstaltung auf der Tech Stage anmelden. Aussteller, die sich bis zum 1. November 2016 anmelden, sparen 25 Prozent.

Weitere Informationen zu Tech Stage sowie das Anmeldeformular finden Sie unter folgendem Link www.fruitlogistica.de/Aussteller/TechStage.

Pressekontakt:

Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell