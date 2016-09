Einladung zur Pressekonferenz am 6. Oktober 2016 - Startschuss zur MOTORWORLD Classics Berlin: Fototermin, Pressekonferenz, Rundgang und Get Together

Berlin (ots) - In wenigen Tagen, am 6. Oktober, öffnet die MOTORWORLD Classics Berlin in den historischen Messehallen unterm Funkturm wieder ihre Tore. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr erwarten die Besucher eine zusätzliche Ausstellungshalle und damit noch mehr Raum für renommierte Aussteller und viele Clubs, für das zusätzliche Thema klassische Motorräder, die Sonderschau zum Thema "Berliner Automobil- und Motorradbau", den Fahrzeugmarkt im Sommergarten, autoaffine Dienstleister und noch viel mehr. All das natürlich - durchgängig in Gestaltung, Outfits und Showprogramm - ganz im Stil der guten alten Zeiten.

Den Startschuss zur MOTORWORLD Classics Berlin 2016 geben der Fototermin für die Medien, die Pressekonferenz mit anschließendem exklusiven Messerundgang sowie ein abendliches Get Together.

Donnerstag, 6. Oktober 2016 10.30 Uhr - Fototermin, Haupteingang der Messe * 11.00 Uhr - Pressekonferenz: Eröffnung der Messe sowie Bekanntgabe einer Kooperation, Palais am Funkturm 12.00 Uhr - exklusiver Messerundgang anschl. Imbiss, Palais am Funkturm ab 19.00 Uhr - Get Together der Aussteller und Medien, Ehrenhalle

* Messeeingang Nord, über die Masurenallee auf den Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin

In diesem Rahmen stehen als Interviewpartner zur Verfügung: Dirk Hoffmann, Geschäftsführer der Messe Berlin GmbH, sowie Marc Baumüller für die MOTORWORLD Classics Berlin und Andreas Dünkel für die MOTORWORLD Group.

Rückmeldung bitte bis spätestens Dienstag, 4. Oktober 2016, per E-Mail (presse@motorworld-classics.de).

Pressekontakt:

