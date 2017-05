24 Stunden Abenteuer in Bergschuhen

Bei der "kitzalp24 - Das Original" begeben sich Weitwanderer am 15. Juli auf eine außergewöhnliche Expedition durch das Alpbachtal und die Wildschönau.

24 Stunden, 50 Kilometer, 3000 Höhenmeter über Stock und Stein, und das Ganze zu Fuß: Das sind die harten Fakten zur "kitzalp24 - Das Original". Dabei geht es aber um viel mehr. Denn die 24-Stunden-Wanderung ist vor allem ein einzigartiges Erlebnis in der Natur, das man gemeinsam erlebt. Um rund um die Uhr zu wandern, muss man kein Wanderprofi sein. Eine solide Kondition und eisernen Willen braucht es aber schon. Am 15. Juli werden sich erwartete 130 Abenteurer dieser außergewöhnlichen Erfahrung stellen.

Die kitzalp24 startet dieses Mal in der Wildschönau. Start und Ziel ist um 9 Uhr im Dorfzentrum von Auffach. Gemütlich und ohne Hektik wandert man mit leichter Ausrüstung durch die fabelhafte Bergwelt der beiden Nachbartäler. Die Route führt über den Lämpersberg in die hintere Wildschönau zur Schönangeralm. Erfahrene Bergführer stehen zur Seite und an den vielen Labestationen wird ausreichend Energie getankt. Weiter geht es über die Breiteggspitze, das Schweigberghorn und das Feldalphorn in Richtung Markbachjochbahn. Spätestens wenn man den Sonnenaufgang am Gipfel erlebt, sind alle Strapazen vergessen. Ohne Schlaf aber mit vielen unvergesslichen Eindrücken im Gepäck kehren die Wanderer wieder nach Auffach zurück.

Jeder Teilnehmer wird die kitzalp24 auf seine ganz persönliche Weise erleben. Eines eint sie aber alle: Gemeinsam hat man eine einmalige Expedition bewältigt und den inneren Schweinehund besiegt. Bereits im vergangenen Jahr machten 120 Starter diese außergewöhnliche Erfahrung. Und viele davon sind zum Wiederholungs-Wanderer geworden.

Anmeldung und Infos unter: www.kitzalp24.at

kitzalp24 - Das Original Samstag, 15. Juli 2015, ab 9 Uhr Start/Ziel: Zentrum Auffach, 6313 Wildschönau Teilnahmegebühr: ? 69,- pro Person (inkl. Verpflegung an den Stationen und professioneller Begleitung)

