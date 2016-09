smava erhält Investment von 34 Millionen US-Dollar

Berlin (ots) -

- Runa Capital, Verdane Capital, mojo.capital und bestehende Investoren wie Earlybird Venture Capital haben 34 Millionen US-Dollar in smava investiert

- smava hat bereits ein Kreditvolumen von mehr als 1,75 Milliarden US-Dollar vermittelt

smava (www.smava.de), führendes Kreditvergleichsportal in Deutschland, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 34 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Runa Capital mit Beteiligung von Verdane Capital und mojo.capital. Runa Capital ist ein international renommierter Growth-Investor, der durch Investitionen in Unternehmen wie Zopa, Lendingrobot und Lendio über große Erfahrung im FinTech-Bereich verfügt. Verdane Capital ist ein skandinavisches Private-Equity-Unternehmen, das seit langem in Consumer-Internetunternehmen investiert. Bestehende Investoren wie Earlybird Venture Capital haben sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt. Andre Bliznyuk, Partner bei Runa Capital, und Hendrik Aspén, Partner bei Verdane Capital werden künftig dem Aufsichtsrat von smava angehören.

"Wir freuen uns sehr über die Beteiligung von Runa Capital, Verdane Capital und mojo.capital", erklärt Alexander Artopé, CEO und Mitgründer von smava. "Damit können wir weiter unsere Mission eines voll automatisierten Ratenkredits zu besten Zinsen verfolgen. Mit dem neuen Kapital sind wir zudem in der Lage, unseren Kundenbestand auszubauen, weiter talentiertes Personal für smava zu gewinnen und unsere hauseigene Scoring-Technologie zu verbessern."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit smava, einer Plattform, die Konsumentenkredite für Verbraucher erheblich vereinfacht", sagt Runa Capital-Partner Andre Bliznyuk. "In Deutschland gibt es viele Kredit-Angebote für Verbraucher. smava beweist fortlaufend, dass es durch technologische Innovation bequemer, schneller und günstiger als bisher geht und steigert dadurch die Kundenzufriedenheit. smava hat nicht nur eine Vision, sondern hilft bereits jetzt mehreren Tausend Kunden monatlich den für sie passenden und günstigsten Kredit zu finden."

Hendrik Aspén, Partner bei Verdane Capital: "smava ist eines der vielversprechendsten europäischen FinTech-Unternehmen. In den meisten europäischen Ländern liegt der Anteil der online vermittelten Kredite unter 10 Prozent. Das zeigt, wie groß das Potenzial für smava ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alexander und seinem Team."

Matthias Ummenhofer, Partner bei mojo.capital: "smava ist das führende Kreditvergleichsportal in Deutschland und hervorragend aufgestellt, um langfristig weiterhin so stark wie bisher zu wachsen. Das Team und das Produkt haben uns sehr beeindruckt."

Christian Nagel, Partner bei Earlybird, sagt: "Als langjähriger Investor von smava freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Runa Capital, Verdane Capital und mojo.capital. smava ist in den letzten Jahren rasant gewachsen und hat ein Kreditvolumen von mehr als 1,75 Milliarden US-Dollar vermittelt. Mit dieser Finanzierungsrunde wird smava seine technischen Innovationen weiterentwickeln und seine führende Marktposition festigen."

smava ist das einzige Kreditvergleichsportal in Deutschland, das sowohl Bankkredite vermittelt als auch eigene Kredite von privaten Anlegern (P2P-Kredite) an Verbraucher vergibt. Seit dem Markteintritt 2007 hat das in Berlin ansässige Unternehmen die proprietäre Scoring-Technologie stetig weiterentwickelt, die es Kreditnehmern und Kreditgebern ermöglicht, sich zu den besten Konditionen zusammenzufinden.

Ein Bild von Alexander Artopé, Geschäftsführer und Mitgründer von smava, kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: http://ots.de/HMgRL

Über smava.de

Als führender Online-Kreditvergleich bringt smava private Kreditnehmer mit einer Vielzahl von Banken und privaten Anlegern zusammen. smava bietet Verbrauchern Ratenkredite in Höhe von 1.000 bis 120.000 Euro. Aufgrund der hoch entwickelten Scoring-Technologie und dem breiten Angebot an Kreditprodukten erhalten Kreditnehmer einen Sofortkredit zu besten Konditionen. Kunden profitieren zudem von einer kostenlosen unabhängigen Beratung durch Kreditexperten von smava. smava-Kreditkunden nutzen Finanzierungen für eine Vielzahl von Vorhaben, darunter Autofinanzierungen, Umschuldungen oder Renovierungen. Das FinTech-Unternehmen hat in den letzten Jahren Ratenkredite im Gesamtwert von mehr als 1,75 Milliarden US-Dollar vermittelt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt aktuell über 160 Mitarbeiter.

Mehr Informationen unter www.smava.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell