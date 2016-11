Mittelstandspanel: Stimmung im industriellen Mittelstand verschlechtert sich

Berlin (ots) -

- Innovationsfeindliches Klima behindert Mittelständler - Energiekosten werden zum immer größeren Problem - Fachkräftemängel spitzt sich zu

Die Stimmung im deutschen Mittelstand verschlechtert sich zunehmend. "Ein innovationsfeindliches Klima stellt für die Unternehmen einen großen Hemmschuh dar", erläuterte BDI-Vizepräsidentin Ingeborg Neumann das zentrale Ergebnis des Mittelstandspanels 2016 des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Unternehmensberatung A.T. Kearney in Berlin.

Sehen heute noch fast die Hälfte (46 Prozent) der Unternehmen aktuell gute bis sehr gute Geschäftsbedingungen, schaut für das kommende Jahr nur noch ein Drittel (33 Prozent) aller befragten Unternehmen positiv in die Zukunft - ein Minus von 13 Prozentpunkten im direkten Vergleich.

"Die Rahmenbedingungen für industrielle Mittelständler verschlechtern sich zunehmend - nicht nur im Bereich Innovation", sagte Neumann. "Standorttreue Unternehmen wollen auch in Zukunft hierzulande erfolgreich sein. Sie müssen für aufkommende konjunkturell schwierigere Zeiten wetterfest gemacht werden."

Götz Klink, Partner bei A.T. Kearney, fasste die Studienergebnisse zusammen: "Schwachstellen offenbaren sich, wenn es um schnelle Produktreife und Markenaufbau geht. Diese Defizite dämpfen derzeit zusätzlich die Innovationskraft des Mittelstands. Gerade mit Blick auf die Herausforderungen der Digitalisierung müssen die Unternehmen dringend darauf hinarbeiten, wettbewerbsfähige Produkte sehr viel schneller aus den Laboren in den Markt zu bringen."

Ein immer größer werdendes Problem für standorttreue Mittelständler sind die weiter steigenden Energiekosten. 43 Prozent der Mittelständler (plus zehn Prozentpunkte im Vergleich zu 2015) sehen in teurerer Energie den größten Risikofaktor der nächsten zwölf Monate. Dabei haben sechs von zehn Unternehmen bereits in ihre Energieeffizienz investiert.

Auch der Fachkräftemängel spitzt sich weiter zu. 55 Prozent der Unternehmen (plus acht Prozentpunkte im Vergleich zu 2015) sehen in mangelnden Experten mittlerweile ein großes Risiko.

Seit 2005 erstellt das Institut für Mittelstandsforschung Bonn im Auftrag des BDI und - seit 2016 - seines Partners A.T. Kearney das Mittelstandspanel. Die Ergebnisse entstehen durch repräsentative Befragung eines feststehenden Kreises von rund 14.000 mittelständischen Industrieunternehmen. Das Mittelstandspanel 2016 finden Sie hier.

