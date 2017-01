BGA zum BIP: Die deutsche Wirtschaft ist ein Phänomen

Berlin (ots) - "Die deutsche Wirtschaft ist ein Phänomen. Trotz zunehmender weltweiter Risiken und nationaler Herausforderungen geht es mit Deutschland weiter aufwärts. Mit Sorge sehen wir jedoch, dass wichtige Faktoren des Erfolgsmodells - wie Außenhandel, Produktion oder Auftragseingänge - immer volatiler werden und die Investitionstätigkeit schwach bleibt. Damit steigt auch die Anfälligkeit für Krisen." Dies erklärt Anton F. Börner, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der Vorstellung der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 1,9 Prozent für 2016.

"Deutschland muss auf einem soliden Fundament weiter wachsen, um die erheblichen Herausforderungen in Deutschland zu meistern und Impulsgeber in der Europäischen Union zu bleiben. Dazu bedarf es Investitionen in die Infrastruktur, verstärkte Anreize für private Investitionen und vor allem auch eine Beteiligung aller Bürger am Erfolg durch steuerliche Entlastungen", so Börner abschließend.

