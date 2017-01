Andrea Lütke ab August neue Fernsehchefin des NDR in Niedersachsen

Hamburg (ots) - Andrea Lütke übernimmt am 1. August 2017 die Leitung des Programmbereichs Fernsehen im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen. Derzeit leitet sie "Hallo Niedersachsen" und damit die größte und maßgebliche Fernseh-Redaktion im Landesfunkhaus. Andrea Lütke folgt Marlis Fertmann nach, die am 31. Juli in den Ruhestand tritt. Dem entsprechenden Vorschlag von Intendant Lutz Marmor in Abstimmung mit Landesfunkhausdirektor Dr. Arno Beyer hat der NDR Verwaltungsrat am Freitag (27. Januar) in Hamburg zugestimmt.

Intendant Lutz Marmor: "Andrea Lütke verfügt über präzise Kenntnisse aller Formen des aktuellen, regional geprägten Fernsehens. Sie hat umfangreiche Erfahrungen als Reporterin, Moderatorin, Redakteurin und Redaktionsleiterin. Zusammen mit ihrer Teamorientierung ist das eine hervorragende Grundlage für die neuen Leitungsaufgaben, die Andrea Lütke im Sommer übernehmen wird. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit."

Andrea Lütke (51) wurde in Hamburg geboren. Nach dem Abitur volontierte sie beim "Isernhagener Kreisblatt" und wurde dort 1987 als Jungredakteurin übernommen. Ein Jahr darauf wechselte sie in den "AS News Service" des Axel Springer Verlag nach Hamburg. 1990 entschied sie sich für das Fernsehen, wurde Redakteurin, Reporterin und Moderatorin für SAT.1 in Hannover, danach Korrespondentin für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt bei VOX. 1994 kam Andrea Lütke zum Programmbereich Fernsehen des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover - zunächst als freie Mitarbeiterin, ab 1999 als Redakteurin und ab 2005 als stellvertretende Redaktionsleiterin von "Hallo Niedersachsen". Seit 2012 leitet Andrea Lütke diese Redaktion.

Pressefoto unter www.ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell