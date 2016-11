Gala in Hannover: NDR Kultur Sachbuchpreis 2016 wird verliehen

Hamburg (ots) - Mit seinem zeithistorischen Werk "Als unser Deutsch erfunden wurde. Reise in die Lutherzeit" ist Bruno Preisendörfer Gewinner des NDR Kultur Sachbuchpreises 2016. Während einer feierlichen Gala im Herrenhäuser Schloss zu Hannover nimmt der Autor die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am Mittwoch, 23. November, vor etwa 300 geladenen Gästen entgegen. Der Kulturbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. Johann Hinrich Claussen, hält die Laudatio. Das Grußwort auf der Veranstaltung spricht Ministerpräsident Stephan Weil. Er nimmt darüber hinaus im Rahmen der rund zweistündigen Gala an einer Gesprächsrunde zum Thema "Wahrhaftigkeit statt Truggebilde - Warum wir Sachbücher brauchen" teil. NDR Kultur Moderator Ulrich Kühn führt durch den Abend.

Geehrt wird an diesem Abend außerdem der Autor Manuel Menrath. Für sein Sachbuch-Debüt "Mission Sitting Bull. Die Geschichte der katholischen Sioux" erhält er den mit 10.000 Euro dotierten Opus Primum Förderpreis der VolkswagenStiftung.

Die niederländische Violinistin Isabelle van Keulen sorgt, gemeinsam mit ihrem Tango-Ensemble, für den musikalischen Rahmen. Die international renommierte Musikerin spielte bereits als Solistin mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, den Wiener Symphonikern, dem Royal Concertgebouw Orchestra und dem Kammerorchester Basel.

NDR Kultur überträgt die Preisverleihung ab 19.00 Uhr. Auch unter NDR.de/ndrkultur per Audio-Livestream zu hören.

Termin: Mittwoch, 23. November, Herrenhäuser Schloss, Hannover

Im Radio: live ab 19.00 Uhr auf NDR Kultur

Als Livestream: ab 19.00 Uhr unter NDR.de/ndrkultur

