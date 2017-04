Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Tönnies-Streit beigelegt Sieg der Vernunft Martin Krause

Bielefeld (ots) - Na also, geht doch. Sollte einer der Streitenden Hemmungen gehabt haben, über seinen Schatten zu springen, so hat man es bei der Verkündung der Einigung zumindest nicht bemerkt. Am Ende des bundesweit als "Schlacht der Schlachter" verhöhnten juristischen Machtkampfes kann die Familie Tönnies die Friedenspfeife voller Freude rauchen, denn sie hat gemeinsam einen Sieg der Vernunft zu feiern. "Frieden ist das höchste Gut", betont Clemens Tönnies, obwohl er gewiss einige Kröten zu schlucken hat. So muss er die von ihm aufgebaute Zur-Mühlen-Gruppe in den Tönnies-Konzern eingliedern, was als Sieg des Neffen interpretiert werden könnte. Trotzdem sagt der Konzernchef, dass alle Beteiligten nun Gewinner seien - und damit hat er recht. Er selbst hat sich von juristischen Querelen mit ungewissem Ausgang befreit. Selbst der Verlust von Anteilen durch eine Niederlage im Schenkungs-Widerrufs-Prozess war noch denkbar. Stattdessen kann er nun seinen Sohn Max als Gesellschafter an seine Seite holen. Robert Tönnies hat sich mit Entschlossenheit seinen Platz in einem Unternehmen erkämpft, an dem er Anteile ererbt hatte, in dessen Führung er aber keine Rolle spielte. Auch die Region OWL hat gewonnen, denn ihr bleibt ein dynamisches Unternehmen mitsamt der Zentrale erhalten. Allenfalls die Juristen, die an dem Machtkampf wohl zweistellige Millionenbeträge verdienten, müssen sich jetzt neue Quellen suchen. Eine schöne Schlussrechnung wird sie trösten.

