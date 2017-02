Neue Westfälische (Bielefeld): SPD bei Umfragen in NRW stark, aber nicht stark genug Bäume wachsen nicht in den Himmel Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Die aktuellen Umfrageergebnisse für NRW sind eigentlich keine Überraschung. Dass die SPD, beflügelt vom Schulz-Effekt, auch an Rhein und Ruhr ordentlich zulegt, war zu erwarten. Weil gleichzeitig aber die Grünen schwächeln, reichen jene 36 Prozent nicht für eine rotgrüne Mehrheit. Auch für die von Martin Schulz gepushte SPD wachsen eben die Bäume nicht in den Himmel. Dass die Grünen in Düsseldorf an Boden verlieren, war so nicht unbedingt zu erwarten. Denn mit Schulministerin Löhrmann und Umweltminister Remmel haben sie eigentlich durchaus Profil im Team von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Haben die beiden sich vielleicht durch ihre Politik inzwischen so viele Feinde gemacht, dass sich das in den Umfragen niederschlägt? CDU-Spitzenmann Armin Laschet träumt hin und wieder von einer Jamaica-Koalition mit ihm als Ministerpräsident. Doch die aktuellen Umfrageergebnisse lassen diese Option nicht einmal theoretisch zu. Denn auch die Dreier-Konstellation hätte zurzeit keine Mehrheit. So läuft wohl doch vieles auf eine von einer starken SPD geführten großen Koalition in Düsseldorf hinaus.

