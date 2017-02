Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Gewaltausschreitungen überschatten Fußball in Dortmund Eine Frage der Ehre Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Seit vielen Jahren sind die Profifußballvereine in Deutschland stolz darauf, dass vermehrt Frauen und Familien mit Kindern in die Stadien kommen. Sie wollen dort ein sportliches Spektakel erleben, mit ihrem Verein mitfiebern und ihren Spaß haben. Das genau ist es, was den Fußball ausmacht. Was am Samstag beim Spiel Dortmund gegen Leipzig ablief, war das exakte Gegenteil. Die böse Fratze des Fußballs zeigte einmal mehr ihr hässliches Gesicht. Dutzende beleidigender Transparente, die den Leipziger Klub verhöhnten, schafften im Stadioninneren ein Klima der Aggressivität. Gegenstände wurden von Vertretern sogenannter Dortmunder Fanklubs auf Gästefans, darunter Kinder, und die Polizei geworfen. Es ist nun eine Frage der Ehre für den Traditionsklub aus dem Revier, dabei konstruktiv mitzuwirken, alle Taten aufzuklären und Täter dingfest zu machen. Zudem muss künftig ein intensiver Dialog auch mit jenen Fanklubs gesucht werden, die nach Erkenntnissen der Polizei immer wieder für Gewaltausschreitungen verantwortlich zu machen sind. Der Fußball als Familienvergnügen muss fortbestehen.

