Bielefeld (ots) - Bielefeld. Männer und Frauen in der Unions-Bundestagsfraktion streiten darum, ob das Präsidium des Bundestages noch weiblicher werden soll oder nicht. Nach dem Tod von Peter Hintze erhebt die Frauengruppe der Unionsfraktion Anspruch auf den freigewordenen Posten des Vizepräsidenten. Die Vorsitzende der Frauengruppe in der Union, Karin Maag, sagte der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Donnerstag-Ausgabe): "Die Hälfte der Wähler sind Frauen. Da steht es uns gut an, eine Frau auf den Posten der Vizepräsidentin zu wählen." Sie sehe mit Freude, dass Fraktionschef Volker Kauder den Frauen-Wunsch unterstütze. Das jetzige Bundestagspräsidium bilden Norbert Lammert (CDU, Präsident) und dessen Vize Johannes Singhammer (CSU), Petra Pau (Linke), Ulla Schmidt und Edelgard Bulmahn (beide SPD) sowie Claudia Roth (Grüne). Bei ersten Gesprächen über die Neubesetzung hat Kauder, nach NW-Informationen, grummelnden Männern gegenüber erklärt, er unterstütze den Frauen-Wunsch. Die Nachfolgeregelung soll, wie bisher, von der NRW-Landesgruppe entschieden werden. Im Gespräch ist, nach NW-Informationen, neben den Abgeordneten Ingrid Fischbach und Elisabeth Becker-Winkelmeier nicht zuletzt auch das Mitglied des Ältestenrates, die Rechtsanwältin Michaela Noll aus dem Wahlkreis Mettmann. Eine Entscheidung über den Machtkampf zwischen Männern und Frauen in der Präsidentenfrage und bei der ebenfalls noch ungelösten Leitung der NRW-Landesgruppe soll offiziell erst im Januar fallen.

