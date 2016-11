Bielefeld (ots) - Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) zeigt sich beeindruckt von dem Maut-Erfolg seines Ministerkollegen in Berlin, Alexander Dobrindt (CSU): "Er hat hart für seine Maut gekämpft und in Europa gewonnen", sagte Groschek der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Samstagausgabe). Groschek erwartet nun Maut-Regelungen auch für weitere EU-Länder: "Logische Konsequenz ist die flächendeckende Maut für alle in Europa", sagte der Minister.

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell