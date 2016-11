Schweriner Volkszeitung: CDU-Politiker wird neuer Co-Vorsitzender beim Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin (ots) - Der Vize-CDU-Fraktionschef im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Waldmüller, soll nach Informationen der Schweriner Volkszeitung (Sonnabendausgabe) Co-Chef des Tourismusverbandes in Mecklenburg-Vorpommern werden. Den CDU-Vorsitz, der alle zwei Jahre zwischen SPD und CDU wechselt, hatte bislang Ex-Wirtschaftsminister Jürgen Seidel (CDU) aus Waren inne. Dieser schlug nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik den Parchimer Waldmüller vor. Am Vorabend des diesjährigen Tourismustages am 24. November soll die Spitze des Tourismusverbandes neu gewählt werden. Neben Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD), die sich wieder zur Wahl stellt, gibt es von der CDU-Seite nur den einen Vorschlag. Waldmüller stammt aus München und ließ sich 1992 als selbstständiger BMW-Händler in der Region Schwerin, Parchim, Ludwigslust nieder. Der 53-Jährige wollte sich gestern gegenüber unserer Zeitung nicht äußern. Tourismusminister Harry Glawe (CDU) sagte hingegen: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband. Wir drücken die Daumen für den Kandidaten Wolfgang Waldmüller."

