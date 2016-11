Erfurt (ots) - Was ein junger, mutiger Koala mit großem Entdeckerdrang erlebt, wenn er seinen verschwundenen Vater sucht und auf dem Weg neue Freundschaften knüpft, zeigt KiKA am 25. November um 19:30 Uhr im LOLLYWOOD-Film "Blinky Bill - Das Meer der weißen Drachen".

Der junge Koala Blinky Bill wäre am liebsten der größte Abenteurer seiner Heimatstadt Greenville, genau wie sein Vater William, der einst das Städtchen als Rückzugsort für Tiere in Not gegründet hat. Aber für dessen gefährliche Expedition zum "Meer der weißen Drachen" ist Blinky in den Augen seiner Eltern noch zu jung.

Als William jedoch nicht wie versprochen nach Hause zurückkehrt und Cranky, ein größenwahnsinniger Waran, die Herrschaft über Greenville an sich zu reißen droht, beschließt Blinky, seinen Vater auf eigene Faust zu suchen und den Weg zum geheimnisvollen Drachenmeer auf sich zu nehmen.

Unterwegs rettet er unverhofft das Koala-Mädchen Katie, das sich längst an die Bequemlichkeiten ihres Zoolebens gewöhnt hat und ihm die Befreiungsaktion aus einem Truck zunächst übel nimmt. Um seinen Fehler wieder gut zu machen und die zielstrebige Katie zu beeindrucken, will Blinky den Zoo aufspüren, in den sie gebracht werden sollte.

Blinky Bill präsentiert sich in einem neuen, modernen Look. Das aufwändig animierte Abenteuer basiert auf der beliebten australischen Kinderbuch-Reihe "The Complete Adventures of Blinky Bill" und bietet Unterhaltung für die ganze Familie. KiKA zeigt die Premiere von "Blinky Bill - Das Meer der weißen Drachen" (KiKA) am 25. November um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD.

Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Sebastian Debertin und Jens Opatz.

