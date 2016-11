Erfurt (ots) - Sie erleben den Traum vieler Jugendlicher: Natalie, Luna, Serena, Jolina und Kaya ziehen ohne ihre Eltern für vier Wochen in das sonnige Italien. Am Gardasee genießen sie nicht nur das Leben in einer Villa, sondern stellen sich auch den Herausforderungen des WG-Lebens. Ob die Mädchen in der erlebnisreichen Zeit zusammenwachsen oder es zu Konflikten kommt, erfahren die Zuschauer in "Die Mädchen-WG: Sommer. Sonne. Elternfrei." (ZDF) ab 21. November, täglich um 20:10 Uhr bei KiKA.

Auch in der achten Staffel bleibt es spannend, denn "Die Mädchen-WG" ist bunt besetzt: Vier der fünf Protagonistinnen haben mindestens ein Elternteil, das aus dem europäischen Ausland kommt. Werden sich die Erfahrungen aus dem interkulturellen Familienleben auch in den einzelnen Vorlieben und Verhaltensweisen der WG-Bewohnerinnen widerspiegeln? Wie kommen die Jugendlichen mit ihren Sprachkenntnissen ohne Erwachsene in Italien zurecht?

Neben den alltäglichen Fragen des WG-Lebens wie die Einigung auf den Putzplan, Einkaufslisten und die Versorgung der Hausschweine machen die Mädchen außergewöhnliche Erfahrungen bei einem gemeinsamen Segeltörn und einer Bergtour mit jungen körperbehinderten Frauen. Dabei sprechen sie offen über Themen, die zum Nachdenken anregen.

Crossmedial begleitet wird "Die Mädchen-WG" mit exklusiven Videos in einem Blog, einem Quiz, einem Musikvideo und Homestorys, bei denen die Mädchen persönliche Einblicke geben.

Zu sehen sind die neuen Folgen von "Die Mädchen-WG: Sommer. Sonne. Elternfrei." (ZDF) ab 21. November, täglich um 20:10 Uhr bei KiKA. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Eva Radlicki. Nach Ausstrahlung sind alle Folgen außerdem in der ZDFtivi-Mediathek und in der ZDFtivi-App verfügbar.

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell