Erfurt (ots) - Zwei jugendliche Nachwuchsreporter begeben sich auf eine besondere Entdeckungsreise: Sie erkunden die USA, ein Land der Gegensätze. Trump vs. Clinton. Big City vs. Country Life. Erweisen sich die USA als das Traumland, für das es viele halten? KiKA zeigt die neue Doku-Reihe "Das erste Mal ... USA!" (ZDF) ab dem 31. Oktober montags bis donnerstags um 20:10 Uhr.

Die beiden ZDF-Nachwuchsreporter Louisa (18) und Philipp (19) reisen in den Sommerferien an acht Orte der Vereinigten Staaten von Amerika und lernen diese aus einer persönlichen Perspektive kennen.

Das erstes Ziel der beiden ist New York: Glamour, Kultur und das große Geld - die Stadt hat viele, oft sehr gegensätzliche Gesichter. Die Zuschauer erwartet in der zweiten Etappe ein Blick hinter die Kulissen des Wahlkampfes aus Washington - schließlich läuft der Kampf um das Präsidentenamt auf Hochtouren. Anschließend führt ihr Weg über Florida und Texas in Richtung Westküste. Ein Abstecher in den mittleren Westen bringt Louisa und Philipp das amerikanische Landleben näher und rundet das Bild der USA ab. In Los Angeles endet schließlich ihre Reise.

An den einzelnen Stopps begegnen die beiden Entdecker amerikanischen Kindern und Jugendlichen. Sie vermitteln den Zuschauern, wo das Leben in den USA dem Bild des Traumlands entspricht und in welchen Punkten es anders ist als erwartet.

Neben Videoclips und Reiseberichten sind im Blog von Louisa und Philipp unter http://blog.tivi.de/das-erste-mal-usa auch Hintergrundinformationen über die USA zu finden.

Die beiden Protagonisten sind bekannt aus den ebenfalls vom ZDF verantworteten Sendungen "Die Mädchen-WG", "Die Jungs-WG" und "Let's talk. Weil Meinung zählt!". Produziert wird die Reportagereise von der E&U TV Film- und Fernsehproduktion im Auftrag des ZDF. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Constanze Knöchel, Delia Thomas und Eva Radlicki.

KiKA zeigt die Doku-Reihe "Das erste Mal ... USA!" (ZDF) ab dem 31. Oktober jeweils montags bis donnerstags um 20:10 Uhr im Anschluss an "KiKA LIVE".

