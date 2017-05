Bochum (ots) - Die digitale Transformation ist eine der zentralen Herausforderungen, der sich Unternehmen und der Bankensektor stellen müssen: So das Kredo des Postbank-Forums "Digitalisierung", das am 27. April 2017 auf dem G DATA Campus in Bochum stattfand. Wie Unternehmen sich aufstellen sollten und wie die Deutsche Postbank AG die digitale Transformation umsetzt, erfuhren die rund 100 teilnehmenden Unternehmer von Philip Laucks, Chief Digital Officer der Deutschen Postbank AG. Das die Digitalisierung auch Schattenseiten hat und mit welchen Technologien und Konzepten Mittelständler sich effektiv vor Cyber-Angriffen schützen können, war das zweite große Thema des Postbank-Forums. Hierzu gab Thorsten Urbanski, Leiter Unternehmenskommunikation der G DATA Software AG, detaillierte Einblicke in die aktuellen Angriffsszenarien, E-Crime Trends und wirkungsvoller Schutzstrategien.

++Blick hinter die Kulissen: Postbank im Wandel der Digitalisierung

Die Digitalisierung wird die Zusammenarbeit zwischen Banken und ihren Kunden in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Hierzu gab Philip Laucks, Chief Digital Officer der Deutsche Postbank AG, interessante Einblicke hinter die Kulissen der Deutschen Postbank und berichtete über den Status quo sowie über die noch zu meisternden Herausforderungen. Laucks gab auch einen Ausblick darauf, wie das Finanzunternehmen zukünftig von künstlicher Intelligenz profitieren möchte und dadurch den Kunden ein breiteres und besseres Service-Spektrum anbieten kann. "Die Digitalisierung betrachten wir aus der Sicht des Kunden. Oberste Priorität ist es, das veränderte Kundenverhalten zu beobachten und die Wünsche und Anforderungen erfolgreich umzusetzen. So soll das Postbank-Erlebnis für jeden Kunden greifbar werden", sagt Laucks.

++ Kleine und mittelständische Unternehmen im Visier von Cyber-Angreifern

Fast jedes dritte Unternehmen in Deutschland verzeichnet bereits Angriffe auf seine IT-Infrastruktur. Der deutsche Mittelstand rückt dabei immer stärker in den Fokus von Cyber-Spionage und Datendieben. Doch wie sehen die Angriffsszenarien aus? Was geschieht mit den Daten? Und wie sollten Unternehmen handeln? Thorsten Urbanski, Head of Corporate Communications and Government Affaires der G DATA Software AG, nahm die Unternehmer mit in die Welt der Untergrundökonomie, stellte die häufigsten Angriffswerkzeuge der Cyber-Angreifer vor und mit welchen ganzheitlichen Sicherheitstechnologien und Strategien sich Unternehmen optimal aufstellen. "Die Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Sicherheitsstrategie ist für Unternehmen von elementarer Bedeutung, die neben Technologien auch den Faktor Mensch berücksichtigt", sagt Urbanski. "IT-Sicherheit ist zudem als permanenter Prozess zu verstehen. Die regelmäßige Evaluierung der eigenen Konzepte, die Überprüfung der IT-Sicherheitsmaßnahmen und die Entwicklung von Incident Response-Plänen sind hierbei wichtige Bausteine."

