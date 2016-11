Effektive IT-Strategie ist im Gesundheitswesen ein Muss

Experten des Bundeskriminalamtes, des Bundesministeriums für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Microsoft und von G DATA Advanced Analytics stellten aktuelle Risiken und effektive IT-Strategien im Gesundheitswesen im Rahmen des G DATA Healthcare Security Forums 2016 vor. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/65324 / Die ... Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Die Sicherheitsanforderungen im medizinischen Bereich sind besonders hoch. Oberste Priorität haben die Aufrechterhaltung des Betriebes sowie der Schutz sensibler Patientendaten. Wenn personenbezogene Informationen z.B. durch einen Cyber-Angriff auf ein Krankenhaus-, Praxis- oder Apothekennetzwerk nach außen gelangen oder Computer den Dienst versagen, bedeutet das neben finanziellem Schaden auch eine Gefahr für die Gesundheit der Patienten. Wie Unternehmen ihre IT-Infrastruktur umfassend absichern und was im Falle eines Angriffs zu tun ist, stand im Mittelpunkt des 1. G DATA Healthcare Security Forums in Bochum. Experten des Bundeskriminalamtes, des Bundesministeriums für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Microsoft und von G DATA Advanced Analytics stellten aktuelle Risiken und effektive IT-Strategien im Gesundheitswesen vor.

"Cybersecurity ist eines der spannenden Themen unserer Zeit und Digitalisierung ein Prozess, mit dem man sich auseinander setzen muss. Ransomware ist 2016 stark ins Bewusstsein gerückt. Der Fall des Lukaskrankenhauses Anfang des Jahres war ein Weckruf", sagte G DATA Vorstand und Mitgründer Kai Figge in seiner Keynote und gab die Bühne frei für Dr. Nicolas Krämer, Geschäftsführer des Lukaskrankenhauses in Neuss, das im Februar 2016 mit Erpressersoftware lahmgelegt wurde. Krämer referierte über den Angriff und die Auswirkungen auf den Krankenhausalltag, warum man sich zu einer offenen Krisenkommunikation entschlossen und was sich seitdem verändert habe.

