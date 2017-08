Als Cindy aus Marzahn wurde sie berühmt - Jetzt kämpft sie für mehr soziale Gerechtigkeit Arme Kinder: Teil drei der stern TV-Reportage-Reihe mit Ilka Bessin

Köln (ots) - "Wir sind verdammt in der Verpflichtung, diese Kinder zu fördern. Denn sie sind unsere Zukunft!" Ilka Bessin fällt es nicht leicht, Abschied zu nehmen von den Jungen und Mädchen in der "Sonnenblume". Seit Jahren schon kümmert sich der gemeinnützige Verein um Kinder aus Bremerhaven Leherheide. Der Stadtteil ist ein sozialer Brennpunkt. Schlechte Wohnverhältnisse, wenig Geld für gesundes Essen, soziale Ausgrenzung, Gewalt. In keiner anderen Stadt in Deutschland ist die Zahl der armutsgefährdeten Kinder so hoch wie hier.

Ilka Bessin hat einige von ihnen kennengelernt. Sie hat mit ihnen gespielt, gebastelt und Hausaufgaben gemacht. Sie hat für sie Essen vorbereitet. Und getröstet, wenn es nötig war. Sie hat das getan, was sonst die Mitarbeiter in der "Sonnenblume" tun. Ehrenamtlich. Jeden Tag.

Als Comedyfigur Cindy aus Marzahn begeisterte Ilka Bessin viele Jahre das TV-Publikum. Jetzt kommt sie zurück ins Fernsehen. Nicht als Cindy, sondern als Ilka. Nicht als Comedy-Queen, sondern als Mensch. Und: als Reporterin für stern TV.

In ihrer stern TV-Reportage-Reihe zum Thema "Soziale Gerechtigkeit" trifft Ilka Bessin Menschen am Rand der Gesellschaft. Menschen, die den Anschluss verloren haben. Menschen die sich benachteiligt fühlen. Menschen, die es alleine nicht schaffen, wieder auf die Beine zu kommen.

Die 45-Jährige trifft Rentner, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Kinder, die von ihren Familien vernachlässigt werden. Junge Obdachlose, die auf der Straße leben. Und Langzeitarbeitslose, die für sich keine Perspektive mehr sehen. Ilka Bessin nimmt teil an ihrem Leben. Sie stellt Fragen. Sie hört zu. Und sie scheut sich auch nicht, offen ihre Meinung zu sagen.

Schon lange engagiert sich Ilka Bessin für Menschen, denen es schlechter geht als anderen. Denn auch sie hat sich abgehängt gefühlt. Abgehängt, nutzlos, wertlos. Drei Jahre lang lebte die gelernte Köchin selbst von Hartz IV. Sie ließ sich hängen, war frustriert und antriebslos.

Dann kam die Idee mit Cindy aus Marzahn. Und Ilka Bessin schaffte, was ihr niemand zugetraut hatte. Sie startete durch als Plattenbau-Pflanze im rosa Jogginganzug und eroberte sich mit ihrer frechen Schnauze ein Millionenpublikum.

Am Mittwoch, den 09. August 2017, zeigt stern TV den dritten Teil ihrer bewegenden Reportage-Reihe. - Um 22:15 Uhr bei RTL.

Und im Studio diskutiert Ilka Bessin mit der Erzieherin Gabi Beck und dem ehemaligen Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky, über das Thema Kinderarmut.

