stern TV - Best of 2016, Teil 1 Mittwoch, 28.12.2016, 22:20 Uhr - bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Das Jahr 2016 - was Deutschland und die Welt bewegte

Die Wahl des amerikanischen Präsidenten, die Situation der Flüchtlinge im Auffanglager Idomeni oder die tragische Flucht einer Familie aus Syrien - auch in diesem Jahr berichtete stern TV wieder aktuell über das, was weltweit passiert ist. - Und natürlich auch über die Top-Themen in Deutschland: die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht, die Debatte um die Vollverschleierung oder das Schmähgedicht von Jan Böhmermann. Was Deutschland und die Welt bewegte: das Jahr 2016 bei stern TV.

Traum erfüllt: ALS-Patientin Sabine Niese bereist mit dem Rollstuhlfahrrad den Jakobsweg

Sie ist unheilbar krank, sitzt seit Jahren im Rollstuhl - und lässt sich dennoch nicht unterkriegen: Erneut hat ALS-Patientin Sabine Niese bewiesen, wieviel Energie und Lebensfreude in ihr stecken. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin und einem speziellen Rollstuhlfahrrad ist die 41-Jährige in diesem Jahr fast 300 Kilometer auf dem Jakobsweg gefahren: von Portugal nach Santiago de Compostela in Spanien. stern TV war mit der Kamera dabei und zeigt noch einmal die schönsten Bilder des großen Abenteuers. Außerdem waren es diese Schicksale, die die stern TV-Zuschauer 2016 tief bewegt haben: Nach schlechten Zeiten gute Zeiten - Soap-Star und Ex-Junkie Eric Stehfest startete durch. Siamesischer Zwilling - aus Lea Block ist ein munterer Teenager geworden. Und: Hochzeit, Kinder, Eigenheim - wie Florian Sitzmann sein Leben ohne Beine meistert.

Der Fall Anneli-Marie: Eltern der ermordeten Abiturientin exklusiv bei stern TV

Es war ein Fall, der deutschlandweit für Fassungslosigkeit sorgte: Die Abiturientin Anneli-Marie Riße wurde im August 2015 beim Abendspaziergang mit ihrem Hund verschleppt. Ihre Entführer meldeten sich noch am selben Abend bei den Eltern und forderten ein Lösegeld in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Doch die Übergabe fand nie statt. Denn das Mädchen wurde noch am selben Tag auf brutale Weise ermordet. DNA-Spuren führten die Polizei zu den inzwischen verurteilten Tätern. Ihnen während des Prozesses immer wieder zu begegnen, war für Annelis Eltern ein qualvolles Martyrium. stern TV hat sie durch die schlimmsten Wochen ihres Lebens begleitet. Und auch bei diesem Prozess war stern TV exklusiv dabei: der Fall von Emanuela R., die in der 15. Woche schwanger war, als der Vater des Kindes ihr ein Abtreibungsmedikament ins Essen mischte. Außerdem Thema bei stern TV: die tödliche Prügelattacke gegen Niklas P., der mysteriöse Mord an Frauke Liebs und der Fall von Jens Söring: Sitzt der Deutsche tatsächlich seit 30 Jahren unschuldig im Gefängnis? Die spektakulärsten Kriminalfälle bei stern TV!

Hilfsbereit, mutig, schadenfroh? Psychoexperimente bei stern TV

Wie lange muss eine Frau auf fremde Hilfe warten, wenn sie versucht, einen schweren Koffer die Treppe hoch zu schleppen? Wer hilft bei einer Autopanne? Und: Wer traut sich in einen Fahrstuhl hinein, der von zwei Rockern blockiert wird? Wer ist mutig, höflich oder hilfsbereit? Um das herauszufinden, hat stern TV die Deutschen in Alltagssituationen auf die Probe gestellt - mit Lockvögeln und versteckter Kamera. Außerdem: Warum Schadenfreude immer noch die schönste Freude ist. Psychoexperimente bei stern TV.

Irre Stunts, atemberaubende Bilder - Abenteuer stern TV

Sie rennen über Dächer, springen über Mauern, drehen Saltos und schlagen Flickflacks - und das in 30 Metern Höhe. Mit ihren spektakulären Stunts erobern Freerunner die Metropolen dieser Welt. Einer der besten unter ihnen ist Jason Paul aus Frankfurt, ein Megastar der Szene. Bei stern TV zeigte er in diesem Jahr, was er auf dem Kasten hat - und erzählte von seinem Leben als Weltenbummler. Zu Gast bei stern TV war 2016 auch Abenteurer Gunther Holtorf, der mit seinem Geländewagen "Otto" 26 Jahre lang die Welt bereiste. Außerdem: das ungewöhnliche Leben der "Flic Flac"-Artisten und ein neues waghalsiges Abenteuer von Weltklasse-Kajakfahrer Olaf Obsommer.

Kostenloser Service bei stern TV: Was Verbraucher wissen sollten

Lippenstift, Lotion, Make-Up: Für ein gepflegtes Äußeres greifen die Deutschen tief ins Portemonnaie. Mehr als 12 Milliarden Euro werden hierzulande jedes Jahr für Kosmetik- und Pflegeprodukte ausgeben. Doch: Der Blick in die Badezimmer unserer Zuschauerinnen verrät auch, dass sich in den Spiegelschränken Kosmetikartikel stapeln, deren Mindesthaltbarkeitsdatum oft schon seit vielen Jahren abgelaufen ist. Und dann? Verlieren die Inhaltsstoffe ihre Wirkung oder schaden sie am Ende sogar dem Verbraucher? stern TV hat den Test gemacht - mit überraschenden Ergebnissen. Außerdem: Lohnt sich ein Bankenwechsel, um die von vielen Banken versprochenen Prämien einzusacken? Wie können Verbraucher mit Coupons und Einkaufsgutscheinen richtig viel sparen? Und: Wie gut sind eigentlich Schnellgerichte? stern TV mit den besten Tipps und Tricks für Verbraucher.

Kurioses bei stern TV: Hinrich Lührssen deckt auf

Exklusiv speisen, gemütlich ausschlafen, entspannen - und das alles für lau: stern TV-Reporter Hinrich Lührssen hat es sich ein Wochenende lang so richtig gut gehen lassen. Aber nicht etwa in einem Fünf-Sterne-Hotel, sondern in einer First-Class-Lounge am Frankfurter Flughafen. Aber auch mit anderen frechen Aktionen hat er die Zuschauer 2016 wieder zum Schmunzeln gebracht: Er demonstrierte, wie man mit einem 500-Euro-Schein kostenlos durchs Leben kommt und machte auf kuriose Fälle von Steuerverschwendung aufmerksam, wie zum Beispiel einen Bremer Tunnel, der für Chaos statt Verkehrsberuhigung sorgt. Und dann war da ja auch noch das teure Gutachten, das klären sollte, warum es auf einer Herrentoilette der Bremer Bürgschaft so erbärmlich stinkt.

