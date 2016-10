stern TV - Mittwoch, 2. November 2016, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Burnout bei Müttern: Wenn der Alltag Frauen plötzlich überfordert

Den Tag, als sie unter den Lasten ihres Alltags zusammenbrach, wird Jeanine Roepke nie vergessen: "Ich stand im Bad vor dem Spiegel und habe versucht, mich zu schminken", erzählt die alleinerziehende Mutter. "Dabei bin ich immer wieder in Tränen ausgebrochen. Ich musste mich übergeben, und dann bin ich weinend auf dem Badezimmerboden zusammengesackt." Zwar hatte Jeanine Roepke schon länger gesundheitliche Probleme, sie konnte weder essen noch schlafen und wurde von Ängsten geplagt. Aber vor allem für ihren kleinen Sohn wollte sie weiter funktionieren. Diese Gefühle kennt auch Tanja Bräutigam. Die Mutter von zwei Kindern, die es als Karrierefrau und ehemalige Leistungssportlerin gewohnt war, niemals aufzugeben, erlitt vor vier Jahren einen Nervenzusammenbruch. "Ich habe im Auto - vor meinen Kindern - eine Panikattacke bekommen. Ich hab es noch bis zur Garage geschafft, dann bin ich weinend zusammengebrochen", so die 42-Jährige rückblickend. Und an diesem Tag "war der Wille ausgelöscht, mich um meine Kinder zu kümmern." Wegen schwerer Depression und Burnout kam Tanja Bräutigam dann für fünf Wochen in eine Klink. Ein Einzelfall ist sie damit nicht. Warum immer mehr Mütter mit ihrem Alltag überfordert sind, darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit der Psychotherapeutin Susan Gubitz und Tanja Bräutigam.

Prozessauftakt um "Folter-Haus" in Höxter: Wie gutgläubig sind Frauen beim Online-Dating?

Der Fall des Folterehepaares aus Höxter hat deutschlandweit für Entsetzen gesorgt: Die beiden sollen ihre Opfer über Kontaktanzeigen in ihr Haus gelockt und dort über Monate schwer misshandelt haben. stern TV wollte daher wissen: Wie leichtsinnig können Frauen sein, die über Dating-Portale im Internet Männer kennenlernen wollen? Wie schnell lassen sie sich auf Fremde ein? Und sind sie tatsächlich bereit, den Mann schon bei der ersten Verabredung alleine zu Hause zu besuchen? Um das herauszufinden, hat stern TV gemeinsam mit der Psychologin Christina Zimmermann und einem Lockvogel den Test gemacht: Schon in seinem Profil betonte der Schauspieler, der sich mit falschen Daten bei Single-Börsen im Internet angemeldet hatte, besonders eifersüchtig zu sein und eine Frau alleine besitzen zu wollen. Wie Frauen sich verhalten sollten, wenn sie bei einer Verabredung mit einem fremden Mann in eine gefährliche Situation geraten - über die erschreckenden Ergebnisse des Tests und wichtige Spielregeln beim Online-Dating spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Christina Zimmermann.

Ungewöhnliches Duell auf der Slackline: Jauch und Hallaschka fordern Weltrekordhalter heraus

Wie schlagen sich Günther Jauch und Steffen Hallaschka auf einer Slackline? Schaffen sie den Balanceakt auf dem schmalen Band? Und wie weit kommen sie? Es ist ein ungewöhnliches Duell, das am Mittwochabend live bei stern TV stattfindet. Gegen die beiden Moderatoren tritt dabei kein Geringerer an als Alexander Schulz - einer der weltbesten Slackliner. Der 25-Jährige, der in den vergangenen acht Jahren bereits vier Weltrekorde aufgestellt hat, sorgte immer wieder mit atemberaubenden Routen für viel Aufmerksamkeit. Und nun hat das Ausnahmetalent einen neuen Weltrekordversuch unternommen - und stern TV hat ihn dabei mit der Kamera begleitet. In 200 Metern Höhe - über einem Vulkankrater in der französischen Auvergne - wollte Schulz eine 650 Meter lange Line bezwingen. Ob er es geschafft hat - die spektakulären Bilder gibt es am Mittwoch live bei stern TV.

"Club der roten Bänder": Wenn schwerkranke Kinder im Klinik-Alltag Freundschaften schließen

Es ist eine außergewöhnliche Geschichte, die viele Fernsehzuschauer in Deutschland bewegt hat: In der Erfolgsserie "Club der roten Bänder" geht es um das Schicksal von sechs schwerkranken Kindern und Jugendlichen, die sich im Krankenhaus kennenlernen und zu einer eingeschworenen Gemeinschaft werden. Auch stern TV hat solche Kinder und Jugendliche kennengelernt, die in den vielen Wochen und Monaten im Krankenhaus ganz besondere Freundschaften geschlossen haben. So wie die sechsjährige Clara und der 16-jährige Karl, die beide an Leukämie erkrankt sind. Trotz des großen Altersunterschiedes "haben wir uns von Anfang an gut verstanden", erzählt Karl. "Clara ist wie eine kleine Schwester für mich." Ähnlich ist es auch dem 17-jährigen Oguzhan Yavuztürk, genannt "Ogi" ergangen, der im Deutschen Herzzentrum in Berlin bereits seit acht Monaten auf ein Spenderherz und eine Spenderlunge wartet: Mit seinem früheren Zimmernachbarn Tobias verbindet ihn inzwischen eine intensive Freundschaft. Als Tobias vergangene Woche die lebensnotwendigen Spenderorgane bekommen hat, "da habe mich natürlich für ihn gefreut", erzählt Ogi. Wie wichtig solche Freundschaften mit anderen Betroffenen für die erkrankten Kinder sind - darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Ogi Yavuztürk und der Kardiologin Katharina Schmitt. Außerdem zu Gast in Sendung ist Schauspieler Damian Hardung, der in der VOX-Serie den krebskranken Jonas spielt.

