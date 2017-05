phoenix Thema: "Truppe aus dem Tritt? Die Bundeswehr und ihre Skandale" - Dienstag, 9. Mai 2017, 12.45 Uhr

Bonn (ots) - Die Bundeswehr gerät zunehmend ins Kreuzfeuer der Politik und Öffentlichkeit: Der unter Terrorverdacht stehende rechtsextreme Bundeswehr-Offizier Franco A. oder Wehrmachts-Devotionalien in der Kaserne - fast jeden Tag kommen immer mehr Details ans Licht. Das phoenix Thema gibt einen Überblick über die Skandale und wirft in der Dokumentation "Sieben Tage beim Bund" (NDR/2016) einen Blick auf den Alltag der Bundeswehr. Im Anschluss diskutiert Anke Plättner in der phoenix Runde unter dem Titel "Von der Leyen in Erklärungsnot - Was läuft falsch in der Truppe?" mit ihren Gästen Bärbel Krauß, Stuttgarter Zeitung, Harald Kujat, ehem. Vors. NATO-Militärausschuss u. Generalinspekteur a.D., Reinhold Robbe, SPD, ehemaliger Wehrbeauftragter des Bundestages, André Wüstner, Bundesvorsitzender Deutscher Bundeswehrverband DBwV und Henning Otte, CDU, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion.

