Bonn (ots) - Sonntag, 30. Oktober 2016, 11.30 Uhr

Sondersendung Live zu

Unterzeichnung CETA-Abkommen und EU-Kanada-Gipfel

phoenix ändert sein Programm und zeigt am Sonntag, 30. Oktober 2016, ab 11.30 Uhr live die Unterzeichnung des CETA-Abkommens in Brüssel. Damit setzt die Europäische Union einen Schlussstrich unter die schwierigen Verhandlungen zum Freihandelsabkommen mit Kanada, die auf der Zielgeraden durch die Blockade der wallonischen Regionalregierung, um drei Tage verzögert worden sind. Die feierliche Vertragsunterzeichnung durch EU-Ratspräsident Donald Tusk, dem Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker und dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau, ist Bestandteil des EU-Canada-Gipfels, der nun am Sonntag, 30. Oktober 2016 in Brüssel stattfindet.

Durch die Sondersendung führt Mareike Bokern, zu Gast im Bonner Studio ist der Politikwissenschaftler und Europa-Experte Prof. Ludger Kühnhardt.

