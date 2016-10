Herausforderung Zukunft: Michael Krons im Gespräch mit Karl-Theodor zu Guttenberg

Bonn (ots) - Er war der Senkrechtstarter der deutschen Politik, vom CSU-Generalsekretär über den Bundeswirtschaftsminister bis hin zum Bundesverteidigungsminister hatte es der junge Karl-Theodor zu Guttenberg innerhalb weniger Jahre geschafft.

Doch der Absturz war tief. Nach der Affäre um Plagiate in seiner Promotion trat er als Verteidigungsminister im März 2011 zurück. Er lebt seitdem mit seiner Familie als Unternehmer in den USA und hat sich aus der Politik zurückgezogen.

In der Gesprächsreihe "Herausforderung Zukunft" spricht Karl-Theodor zu Guttenberg über sein neues Leben in der Nähe von New York, beschreibt die brisante Lage vor der Wahl zwischen Trump und Clinton und warnt vor dem Zerfall der Europäischen Union. Und er antwortet auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr in die deutsche Politik vorstellen kann. Sein Resümee aus der persönlichen Erfahrung lautet unter anderem: "Ich hatte keinen Mangel in jungen Jahren an zu hohen Ämtern." Am 17. Oktober ab 24.00 Uhr ist zu Guttenberg in der Sendung "Die Diskussion" im Gespräch mit Michael Krons.

