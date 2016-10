quirin bank ist beste Bank Deutschlands und verweist alle anderen Banken auf die hinteren Plätze

Berlin (ots) -

- Kunden fühlen sich bei der quirin bank am besten aufgehoben - quirin bank bei Auswertung von WhoFinance und Bild am Sonntag zu Deutschlands bester Bank gewählt - Insgesamt wurden mehr als 300.000 Kundenbewertungen analysiert - quirin bank mit praktisch allen Niederlassungen deutlich führend - Karl Matthäus Schmidt: "Das Ergebnis ist kein Zufall, sondern liegt daran, dass wir keine Provisionen bekommen und unsere Kunden wirklich unabhängig beraten."

Die quirin bank ist aus Kundensicht die beste Bank Deutschlands. Das belegt eine aktuelle und für die Bild am Sonntag erstellte Auswertung des Finanzportals WhoFinance. Hierbei wurden mehr als 300.000 Kundenbewertungen analysiert. Im Ergebnis zeigt sich, dass die quirin bank von ihren Kunden mit 4,6 von insgesamt 5 möglichen Punkten als beste Bank in Deutschland bewertet wurde. Die Kunden schätzen die quirin bank mit fast einer gesamten Note besser ein als den Zweitplatzierten.

"Wir liegen deutlich vor den großen Playern am Markt - das ist kein Zufall, sondern darin begründet, dass wir keine Provisionen bekommen und dadurch wirklich unabhängig beraten", so der Vorstandsvorsitzende der quirin bank, die auf Honorarberatung spezialisiert ist.

Karl Matthäus Schmidt: "Wir freuen uns riesig über dieses Ergebnis - es zeigt, dass sich unsere Kunden bei uns besser aufgehoben fühlen. Das bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen."

Details der Auswertung: quirin bank flächendeckend herausragend

Es fand sowohl eine Gesamt- sowie eine Einzelwertung auf Städtebasis statt. Bei der Gesamtauswertung liegt die quirin bank mit durchschnittlich 4,60 Punkten von insgesamt möglichen 5 Punkten deutlich vor den nachfolgenden Geschäftsbanken. Zusätzlich fand eine Einzelauswertung von regionalen und überregionalen Banken in insgesamt 20 deutschen Städten statt - in neun davon ist die quirin bank ansässig. Und auch hier schneidet die Berliner Privatbank hervorragend ab: Sie ist die beste Bank in Berlin, Düsseldorf, Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg. Einen hervorragenden zweiten Platz belegt sie in München und in Nürnberg liegt sie nahezu punktgleich mit den beiden vorangehenden Instituten auf Platz drei.

Das Berliner Bewertungsportal WhoFinance sammelt seit 2007 Bewertungen von Kunden, ob diese ihre Bank weiterempfehlen würden. "WhoFinance gilt als 'holidaycheck' der Finanzbranche und liefert Bankkunden eine zuverlässige Orientierung über die tatsächliche Beratungsqualität eines Hauses", so Schmidt.

Über die quirin bank:

Als erste Honorarberaterbank Deutschlands betreibt die quirin bank AG Bank- und Finanzgeschäfte in zwei Geschäftsfeldern: Anlagegeschäft für Privatkunden (Honorarberatung) sowie Beratung bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis für mittelständische Unternehmen (Unternehmerbank). Das Finanzinstitut ist 1998 gegründet worden, hat seinen Hauptsitz in Berlin und betreut gegenwärtig rund 2,6 Milliarden Euro an Kundenvermögen. In der Honorarberatung bietet die quirin bank Anlegern ein neues Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.

