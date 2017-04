3sat-Doku "Erfolgreich Scheitern" - Wie aus einem Misserfolg ein Erfolg wird

Fehler erlaubt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/Constanze Grießlers" Bild-Infos Download

Dienstag, 2. Mai 2017, 22.00 Uhr, 3sat Erstausstrahlung

Keiner scheitert gern - und trotzdem kann es jedem passieren. Wie Menschen mit Misserfolgen umgehen und im besten Fall Positives daraus ziehen, zeigt die 3sat-Dokumentation "Erfolgreich Scheitern" von Constanze Grießler.

Was passiert, wenn man das Scheitern als Weg zum Erfolg betrachtet? Genau das geschieht in so genannten "Fuck-up-Nights": Vor Publikum erzählen Unternehmerinnen und Unternehmer humorvoll von ihrem Scheitern. Je größer der Flop, desto tosender der Applaus. Denn so können andere aus den Fehlern ihre eigenen Lehren ziehen.

Eine offene Fehlerkultur kann eine Chance sein, Misserfolge nicht zu tabuisieren und aus ihnen zu lernen. Gerade in kreativen Branchen gehören Krisen und Fehler zum Alltag, sie gelten als wichtiger Motor für die schöpferische Arbeit. Erik Kessels, Leiter einer Werbeagentur, feiert den Fehler: "Wenn man sich selbst zu ernst nimmt, dann hat man keine Ideen, ein kreativer Mensch muss einfach viel ausprobieren, vieles wieder verwerfen, auf die Fresse fallen. Ich sage immer: Ich mache mich mindestens einmal am Tag zum Idioten. Und das ist gut so."

Die Dokumentation "Erfolgreich Scheitern" zeigt 3sat im Rahmen des "3sat themas: Sklaven des Erfolgs". Im Spielfilm "Houston", den 3sat um 20.15 Uhr zum Auftakt des Abends zeigt, spielt Ulrich Tukur einen alkoholkranken Headhunter, der in eine schwere Krise gerät, weil er an einem Auftrag scheitert. Um 22.50 Uhr begleitet die Dokumentation "Einsame Spitze" von Tina Soliman Topmanager. Sie sprechen darüber, was sie antreibt und wann sie sich getrieben fühlen. Und sie gestehen, dass es sehr einsam an der Spitze eines Unternehmens sein kann. Zum Abschluss blickt die Dokumentation "Schaltzentrale der Macht" von Ingolf Gritschneider um 23.35 Uhr in die Welt der Aufsichtsräte von führenden Unternehmen und zeichnet ein zwiespältiges Bild eines verantwortungsvollen Amtes zwischen Macht und Ohnmacht, zwischen Engagement und Ignoranz.

