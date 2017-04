"Virtuosity": 3sat-Dokumentation über einen der härtesten Klavierwettbewerbe

Wettbewerbsteilnehmer Alessandro Deljavan aus Italien Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/Ralph Lauer" Bild-Infos Download

Mainz (ots) -

Samstag, 29. April, 21.50 Uhr, 3sat Erstausstrahlung

Die "Van Cliburn International Piano Competition" zählt zu den anspruchsvollsten Musikwettbewerben überhaupt. Ab 25. Mai findet der Wettstreit für drei Wochen im texanischen Fort Worth statt. Das Programm für die Teilnehmer besteht nicht nur aus den schwierigsten Werken, die jemals für das Klavier geschrieben worden sind, sondern auch aus Stücken, die von zeitgenössischen Künstlern für diesen Wettstreit komponiert werden. 30 junge Pianistinnen und Pianisten aus der ganzen Welt treten alle vier Jahre an, um die begehrte "Gold Medal" zu gewinnen. Christopher Wilkinsons hat für seine Dokumentation "Virtuosity" die Halbfinalisten des vergangen Wettbewerbs begleitet. Sechs junge Pianisten aus der Ukraine, aus Italien, Russland, China, Japan und aus den USA traten 2013 in der Endauswahl gegeneinander an.

Angespannte Tage liegen hinter den Teilnehmern. Der Film schaut hinter die Kulissen des Wettbewerbs und erzählt vom Mut, den ein junger Künstler braucht, um vor vielen Menschen auf eine Bühne zu treten und sich zu beweisen. Dabei sind Musikalität und Technik nicht alles. Um die langen Auswahlrunden zu überstehen, benötigen die Teilnehmer enorme psychische Stabilität. So ist der "Cliburn" auch ein Charaktertest. Doch wer den dreiwöchigen Test besteht, auf den wartet eine professionelle Infrastruktur aus Management, Konzertreisen und Studioaufnahmen - die perfekte Karrieregrundlage.

