Samstag, 11. Februar 2017, 21.35 Uhr

Die unverwüstliche Kraft vieler Theater-Klassiker liegt in ihrer zeitlosen Aktualität begründet. Eines dieser Werke ist ohne Frage Goethes "Faust". Die Suche nach dem Sinn des Lebens, das Streben nach Erfüllung, ein fast schon krankhafter Jugendwahn und nicht zuletzt der Pakt mit dem Teufel: Das alles sind Motive, die auf der Bühne ebenso zuhause sind wie auf der Kinoleinwand, im Fernsehen und im Roman.

Was hat uns Goethes Werk um den zweifelhaften Helden heute noch zu sagen? Die Dokumentation "Wahnsinnswerke: Faust", die 3sat am Samstag, 11. Februar 2017, um 21.35 Uhr in Erstausstrahlung zeigt, ergründet den Klassiker, vergleicht prägende Inszenierungen, spricht mit Künstlern und zeigt seinen Nachhall in der Popkultur. Rapper Alligatoah und Schauspielerin Bibiana Beglau setzen sich mit Vergangenheit und Zukunft des "Faust" auseinander. Autorin Thea Dorn berichtet, wie die Tragödie sie zu ihrem neuen Buch inspiriert hat, und auch Regisseur Nicolas Stemann kommt zu Wort. Er hat mit seinem Acht-Stunden-Faust 2011 am Hamburger Thalia Theater eine der wichtigsten "Faust"-Interpretationen der vergangenen Jahre geliefert.

