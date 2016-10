"Ich hab' gerade lila Haare - und das wird sich auch nicht ändern": Neue Dokumentarfilme in der 3sat-Reihe "Ab 18!"

Mainz (ots) -

Montag, 17., und Montag, 24.Oktober 2016 Erstausstrahlungen

3sat zeigt neue Produktionen in seiner Dokumentarfilmreihe "Ab 18!" und blickt in insgesamt fünf unkonventionellen Porträts auf die Welt junger Erwachsener. Fünf spannende Geschichten von Erfolgen, Enttäuschungen, Konflikten und Entdeckungen in 3sat am Montag, 17. Oktober, ab 22.35 Uhr, und Montag, 24. Oktober, ab 22.30 Uhr.

Zum Auftakt zeigt der Film "Ab 18! - Coming Home" die ungewöhnliche Wendung im Leben der 26-jährigen Nigerianerin Isis Salam: Sie lebt seit ein paar Jahren in Berlin und träumt davon, Sängerin zu werden. Bis eines Morgens das Telefon klingelt und ihre Mutter sie bittet, nach Lagos zu kommen, wo ihr Vater zum König gekrönt werden soll - und Isis zur Prinzessin. Ihre Haare sollen trotzdem lila bleiben.

Im Anschluss um 23.20 Uhr blickt "Ab 18! - Freier Mensch" von Andreas Hartmann auf den jungen Kei, der sich der japanischen Leistungsgesellschaft verweigert. Und um 0.05 Uhr folgt "Ab 18! - In der Schwebe" über drei Skater in Tiflis, die an nichts Geringerem arbeiten als der Aussetzung der Schwerkraft.

Am Montag, 24. Oktober, ist zum Auftakt um 22.30 Uhr Kaddi in "Ab 18! - Der Struggle ist real" zu sehen, wenn sie von ihrer Mutter, Filmemacherin Britta Wandaogo, begleitet wird. Und im Anschluss um 23.05 Uhr folgt "Ab 18! - Mutterglück". Stefan Kolbe und Chris Wright porträtieren das junge Familienglück der 19-jährigen Sarah, die ohne Abschluss und ohne Job im Osten der Republik versucht, durchzukommen.

