Nur die Hälfte des Social-Media-Budgets landet in der PR

Hamburg (ots) - Für die deutschen Unternehmenslenker ist die Social-Media-Kommunikation ein sehr wichtiger Investitionsschwerpunkt. Aber nur die Hälfte dieser Gelder landet am Ende tatsächlich bei der PR. Das ergab eine gemeinsame Befragung der dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor. 567 Topmanager und PR-Verantwortliche gaben Auskunft über die Investitionsbereitschaft ihrer Unternehmen in Social Media.

Die Lage ist eindeutig: Fast drei Viertel der deutschen Chefs (72 Prozent) sagen, dass Social-Media-Kommunikation ein sehr wichtiger Investitionsschwerpunkt in ihren Unternehmen ist. Die Fach- und Führungskräfte in den Pressestellen sehen das anders. Nur ein gutes Drittel (38 Prozent) hat die gleiche Wahrnehmung wie die Vorstände und Geschäftsführer. Nur etwa die Hälfte der großen Social-Media-Budgets kommen also am Ende tatsächlich in der PR-Abteilung an (53 Prozent).

Quellen:

PR-Trendmonitor 2017 Zielgruppe: Mitarbeiter von Pressestellen Befragungszeitraum: Januar / Februar 2017 Untersuchungsdesign: Internetbefragung Teilnehmer: 367 Mitarbeiter aus Pressestellen verschiedener Unternehmen Ergebnisdarstellung: Rundung auf ganze Zahlen

Führungskräfte 2017 Untersuchungsdesign: Internet-Befragung (Stichprobenziehung aus Online-Panel) Zielgruppe: Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte Befragungszeitraum: Februar 2017 Teilnehmer: 200 Zielpersonen aus Unternehmen aller Branchen und Größenklassen Ergebnisdarstellung: Rundung auf ganze Zahlen

