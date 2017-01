Individuelles PR-Coaching für Start-ups: news aktuell auf der Social Media Week / Wie funktionieren Pressearbeit und PR für Start-ups? news aktuell bietet Unternehmensgründern auf der Social Media Week individuelle Beratung rund um die Themen PR und Kommunikation (Hamburg, 27. Februar bis 3. März). Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Wie erhalten Unternehmensgründer Aufmerksamkeit bei Medien und in der Öffentlichkeit? news aktuell gibt Antworten auf der diesjährigen Social Media Week in Hamburg. Am 28. Februar berät die dpa-Tochter ausgewählte Start-ups zu ihren PR-Aktivitäten. In halbstündigen Einzelgesprächen bietet news aktuell individuelle Coachings rund um PR und Kommunikation. Erfahrene PR-Experten von news aktuell zeigen den Gründern, worauf es bei einer erfolgreichen Kommunikationsstrategie ankommt.

"Start-ups stehen vor der großen Herausforderung, erst einmal bekannt zu werden. PR spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wir haben eine langjährige PR-Expertise und die entsprechenden Tools für den schnellen Einstieg in die professionelle Kommunikation. Dieses Wissen wollen wir mit den Jungunternehmern teilen", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Unser Ziel: Nach dem individuellen Coaching wissen die Youngster, wie sie ihre Zielgruppe mit dem richtigen Content erreichen."

Die Coachings leiten Marc Alexander Holtz, Projektmanager im Business Development von news aktuell, und Ann-Kathrin Freiwald, Assistentin der Vertriebsleitung. Die beiden PR-Profis gehen in den Einzelgesprächen auf die jeweiligen Anforderungen der Jungunternehmen ein. Nach einer gemeinsamen Bestandsaufnahme der bisherigen PR-Arbeit zeigen sie, wie relevante Themen gefunden werden, was eine optimale Pressemitteilung beinhaltet und wie Zielgruppen-Analyse funktioniert. Die Gründer erfahren, wie sie am besten mit Journalisten und Multiplikatoren kommunizieren und was sie bei der Verbreitung von PR-Inhalten beachten müssen.

"PR 101 für Start-ups: Basics für euren PR-Erfolg" 9:00 Uhr bis 14:30 Uhr betahaus Hamburg - Meetingraum 1 - 1. OG

Marc Alexander Holtz ist Business Development Projektmanager bei news aktuell. Er publiziert, bloggt, war Herausgeber und ist Dozent für Kommunikationsmanagement sowie für Marketing und Sales Organization. In Hamburg berät er neben seinem Job unregelmäßig ausgewählte Jungunternehmen beim Business- und Sales-Development.

Ann-Kathrin Freiwald arbeitet seit über drei Jahren bei news aktuell und beschäftigt sich mit den Themen Content-Verbreitung, Journalistenkontakte und Produktion von PR-Content. Seit Anfang 2017 ist sie als Assistentin der Vertriebsleitung bei news aktuell tätig. Vorher arbeitete sie unter anderem im Marketing. Ann-Kathrin hat Media Management in Hamburg studiert.

