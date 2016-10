Die besten PR-Bilder des Jahres 2016: Große Preisverleihung am 3. November in Hamburg

1 weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots) - Am 3. November kürt news aktuell in Hamburg die besten PR-Bilder des Jahres 2016. Zum elften Mal rollt die dpa-Tochter für den renommierten Branchenpreis den roten Teppich aus. Rund 1.500 Fotos haben Unternehmen und Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der dpa-Tochter eingereicht. Mit dem Award fördert und würdigt news aktuell den Stellenwert der PR-Fotografie. TV-Moderatorin Jule Julia Gölsdorf (n-tv, NDR) führt im Internationalen Maritimen Museum durch den Abend.

"Der PR-Bild Award hat sich in der Kommunikationsbranche als feste Größe etabliert", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Eine starke Optik gehört heute zu jeder erfolgreichen PR-Kampagne. In Zeiten von Social Media, Influencer Relations und digitalem Storytelling ist die PR-Fotografie ein unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Kommunikation. Wir sind begeistert von den wunderbaren Arbeiten, die eingereicht wurden, und die in ihrer Kreativität und ihrer künstlerischen Umsetzung neue Standards in der Branche setzen."

Insgesamt haben Unternehmenspressestellen und PR-Agenturen rund 1.500 Fotos für den Branchenpreis eingereicht. Aus diesen Bewerbungen hat die Award-Jury eine Shortlist erstellt, über die von Kommunikationsfachleuten und Journalisten abgestimmt wurde (www.pr-bild-award.de/kategorien). Die Stimmen von Jury und Öffentlichkeit entscheiden gemeinsam über die Sieger, die am 3. November bekannt gegeben werden.

Bereits seit elf Jahren zeichnet die dpa-Tochter herausragende Foto-Arbeiten mit dem PR-Bild-Award aus. Besonders im Fokus stehen dabei Kreativität, visuelles Storytelling und der mediale und öffentliche Erfolg einer Kampagne. Aber auch Fotos, hinter denen eine besonders gelungene oder aufwendige Produktionsleistung steht, schaffen es regelmäßig auf das Siegertreppchen. Überreicht werden die Preise an die Kommunikationschefs von Unternehmen oder die Kampagnen-Verantwortlichen von PR-Agenturen.

Zur Verleihung der Awards erwartet news aktuell rund 250 geladene Gäste aus der Medien- und PR-Branche. TV-Moderatorin Jule Julia Gölsdorf führt durch den Abend. Jule Julia Gölsdorf moderiert die Nachrichten auf n-tv, führt durch das TV-Magazin "Mein Nachmittag" sowie "BINGO - Die Umweltlotterie" im NDR.

Folgende Kategorien werden am 3. November ausgezeichnet:

- Hauptpreis: Das PR-Bild des Jahres

- Unternehmenskommunikation - Event und Messe - Produktfoto - Porträt - NGO-Foto - Tourismus und Freizeit - Social Media-Foto - Sonderkategorie: Sports & Health

Jury des PR-Bild Award

Matthias Ackeret (Chefredakteur, "persönlich") Frank Behrendt (Senior Advisor, fischerAppelt AG) Alessandro della Valle (Fotografen-Chef, Keystone) Boris Entrup (Make-up Artist, Maybelline New York) Klemens Ganner (Geschäftsführer, APA-PictureDesk GmbH) Lars Haider (Chefredakteur, Hamburger Abendblatt) Michaela Herold (Leitung Bildredaktion, DER SPIEGEL) Hans-Peter Junker (Chefredakteur, VIEW) Markus Peichl (Vorsitzender des Vorstands, LeadAcademy für Medien) Harald Schneider (Leiter Bildredaktion, APA) Frank Stadthoewer (Geschäftsführer, news aktuell GmbH) Ingo Taubhorn (Kurator, Haus der Photographie/Deichtorhallen Hamburg) Hilkka Zebothsen (Chefredakteurin, pressesprecher / Helios Media GmbH)

Veranstaltungsort:

Internationales Maritimes Museum Hamburg Kaispeicher B, Koreastraße 1, 20457 Hamburg 3. November 2016, (Teilnahme nur für geladene Gäste) Der Award im Internet: www.pr-bild-award.de

