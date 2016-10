Was im Social Web das beste Echo erzeugt: Witzige Fotos und Videos, Infografiken und Gewinnspiele

1 weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots) - Will ein Unternehmen erfolgreichen Content im Social Web veröffentlichen, dann sollte es hauptsächlich auf seichte Inhalte setzen. Witzige Fotos und Videos, Infografiken und Gewinnspiele kommen bei den Usern besonders gut an. Zu diesem Ergebnis kommt der PR-Trendmonitor von news aktuell und Faktenkontor. Mehr als 650 Fach- und Führungskräfte aus der PR-Wirtschaft haben an der Umfragereihe mitgemacht.

Das wird nicht jeden Unternehmenslenker begeistern: Die User im Social Web beschäftigen sich mit einer Marke immer dann besonders intensiv, wenn seichter Content veröffentlicht wird. An harten Fakten aus Fachartikeln und Pressemitteilungen ist nur eine Minderheit interessiert. Auch die viel gepriesene Live-Kommunikation hat einen eher geringen Stellenwert für die Konsumenten.

Im Rahmen des PR-Trendmonitors haben news aktuell und Faktenkontor bei den Kommunikationsabteilungen der Unternehmen und bei PR-Agenturen nachgefragt, mit welchen Inhalten sie das beste Echo im Social Web erzielen.

1. Witzige Fotos und Videos (57 Prozent) 2. Infografiken (39 Prozent) 3. Gewinnspiele (38 Prozent) 4. Thematische Kampagnen (36 Prozent) 5. Umfrageergebnisse (34 Prozent) 6. Blogbeiträge (32 Prozent) 7. Interviews (32 Prozent) 8. Live-Kommunikation (25 Prozent) 9. Pressemitteilungen (24 Prozent) 10. Fachartikel (24 Prozent)

Quelle: PR-Trendmonitor Befragungszeitraum: Erstes Quartal 2016 Methode: Online-Befragung

