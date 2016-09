Webinar-Highlight: Make-up-Artist Boris Entrup ist Gastreferent zum Thema Beauty-PR

1 weiterer Medieninhalt

Make-up-Artist Boris Entrup (mitte) ist Special Guest beim Webinar "Beauty-PR ist mehr als Produkt-PR" von news aktuell (13. Oktober 2016). Gemeinsam mit Ellen Wosnitzka (links) und Dennis Widera (rechts), PR-Experten bei der dpa-Tochter, spricht er über Kommunikation in der Beauty- und Fashion-Branche. Foto: Markus Scholz. Weiterer Text über ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Webinar-Highlight von news aktuell zum Thema Beauty-PR: Boris Entrup, Deutschlands bekanntester Make-up-Artist, wird am 13. Oktober Rede und Antwort stehen. Als Gastreferent gibt er bei der dpa-Tochter seine Expertise an Pressesprecher und Kommunikationsprofis weiter. Titel des Webinars: "Beauty-PR ist mehr als Produkt-PR".

An der Seite von Ellen Wosnitzka und Dennis Widera, beide PR-Experten bei news aktuell, spricht er darüber, wie sich die Beauty-Kommunikation durch Social Media und Influencer Relations verändert hat und beantwortet Fragen der Webinar-Teilnehmer. Das Online-Seminar richtet sich insbesondere an PR-Verantwortliche und Kommunikatoren aus der Mode- und Kosmetikbranche. Das Weiterbildungsangebot steht allen Kunden von news aktuell kostenfrei zur Verfügung. Die dpa-Tochter setzt damit ihre erfolgreiche Webinar-Reihe mit einem prominenten Gastreferenten fort.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Boris Entrup einen so sympathischen und erfolgreichen Kenner der Beauty-Branche für unsere Webinar-Reihe gewinnen konnten", erklärt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Boris Entrup kennt die internationale Beauty-Szene und ist selbst ein wichtiger Influencer. Er hat die Wahrnehmung von Kosmetik in Deutschland maßgeblich mitgeprägt und steht für eine neue Generation von Multiplikatoren."

"In meinem Beruf erlebe ich tagtäglich, wie sich die Kanäle und die Schnelligkeit der Kommunikation rund um Make-up verändern. Als ich vor zehn Jahren für Maybelline New York bei 'Germany's Next Topmodel' damit begann, Schmink-Tutorials im Fernsehen zu zeigen, war dies eine völlig neue Form der Beauty-Kommunikation. Heute sind Make-up-Tutorials allgegenwärtig geworden", sagt Boris Entrup. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen mit den Webinar-Teilnehmern zu teilen".

Boris Entrup ist international gefragter Beauty-Experte, exklusiver Make-up-Artist für Maybelline New York und Botschafter für mehrere Lifestylemarken. Seine Auftritte bei "Germany's Next Topmodel" machten ihn bei einem breiten Publikum bekannt. Außerdem ist er als Buchautor erfolgreich. Seine Beauty-Ratgeber wurden in 18 Sprachen übersetzt. Auch sein neuestes Buch "Beauty 40+: Schön sein - Schön bleiben" ist auf dem Weg zum Beststeller.

Webinar "Beauty-PR ist mehr als Produkt-PR" mit Special Guest: Boris Entrup

13. Oktober 2016, 14:00 bis 14:45 Uhr

Informationen und Anmeldung: http://na.cc/7b63s

Pressekontakt:

Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell