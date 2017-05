Santander sponsert Bus für Auftritte der Landesjugendensembles NRW

1 weiterer Medieninhalt

Vertreter des Vereins zur Förderung von Landesjugendensembles NRW e.V. nehmen gemeinsam mit Musikern des Landesjugendorchesters NRW am Rande eines Konzertes den von Santander gesponserten Bus entgegen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63354 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Ein Audio

170519-santander-radiobeitrag-bus.MP3

MP3 - 4,70 MB - 02:03 Download

Mönchengladbach / Kleve (ots) - Gemeinsam musizieren, ein großes Konzert geben, den Applaus des Publikums genießen - ein Traum für viele Kinder und Jugendliche, die ein klassisches Instrument spielen. Um die Erfüllung dieses Traumes besonders begabter Nachwuchsmusiker in Nordrhein-Westfalen zu unterstützen, sponsert Santander ab sofort einen VW-Bus für die Auftritte der Orchestergruppen der Landesjugendensembles NRW. Die feierliche Übergabe der Schlüssel für den Bus erfolgte nun am Rande eines Konzerts vor der Stadthalle in Kleve.

"Wir hoffen, dass der Bus nicht nur zur Entlastung des Budgets der Landesjugendensembles beiträgt, sondern dass die Kinder und Jugendlichen auch einfach Spaß an der gemeinsamen Fahrt haben werden", erklärt Anke Wolff, Direktorin Communications der Santander Consumer Bank AG.

Natürlich sollte auch bei den Konzerten selbst für die Musiker der Spaß am Auftritt im Mittelpunkt stehen, erläutert Paul Schulte, stellv. Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Landesjugendensembles NRW e.V.. Gleich vor Ort tauft er deshalb spontan das Auto auf den Namen "Allegro con moto".

Für die Teilnahme an den vier verschiedenen Orchestergruppen der Landesjugendensembles NRW können sich Kinder und Jugendliche im Alter von 10-24 Jahren bewerben. Um in die Besetzung der Jungen Bläserphilharmonie, des Kammermusikzentrums, des Kinderorchesters oder des Landesjugendorchesters aufgenommen zu werden, müssen sich die Musiker durch ein bestandenes Probespiel auszeichnen oder erste Preisträger beim NRW-Landeswettbewerb "Jugend musiziert" sein. "Unsere Ensembles dienen vielen als Sprungbrett für eine Karriere als professioneller Musiker", unterstreicht Agnes Rottland, Geschäftsführerin des Vereins, die Qualität der Förderung. "Die Unterstützung durch Santander ist sehr wichtig, um dieses musikalische Projekt auf höchstem Niveau zu ermöglichen."

Mehr Informationen finden Sie unter presse.santander.de oder www.lje-nrw.de

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank ist es, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1.520 Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 Millionen Kunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kunden zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hat bundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken Santander Consumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell