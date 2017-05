Neues Trainee-Programm für berufliche Wiedereinsteiger

Gemeinsam mit Susanne Feldges (links), Teamleiterin Fachkräftesicherung WFMG, stellten Thomas Sürth (Mitte), Bereichsleiter Personal der Santander Consumer Bank AG, sowie die Teamleiterin Personal bei Santander, Christina Blessing (rechts), das neue Ausbildungsangebot vor. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63354 / Die ... Bild-Infos Download

Mönchengladbach (ots) -

- Bewerbung für das Senior-Trainee-Programm ab sofort möglich - Chance für Wiedereinstieg für Fachkräfte

Für hochqualifizierte Bewerber ist nach einer beruflichen Pause der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt oft schwierig. Dies gilt insbesondere für Mütter und Väter nach einer Familienauszeit. Mit einem speziellen Senior-Trainee-Programm für Fachkräfte will die Santander Consumer Bank AG dieser Gruppe nun neue Perspektiven eröffnen. Die Bewerbung für das Angebot ist ab sofort möglich.

"Das Senior-Trainee-Programm ist ein neuartiges Angebot, das sich an eine bislang eher vernachlässigte Gruppe auf dem Arbeitsmarkt wendet. Wir bieten hochqualifizierten Menschen, zum Beispiel nach einer längeren Familienpause, die Möglichkeit wieder durchzustarten", beschreibt Thomas Sürth, Bereichsleiter Personal der Santander Consumer Bank, die Zielsetzung des Angebotes.

Susanne Feldges, Teamleiterin Fachkräftesicherung Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG), begrüßt die Initiative der Bank, denn "in vielen Branchen sieht die Berufswelt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung schon nach einem Jahr gänzlich anders aus. Mit diesem innovativen Wiedereinstiegsmodell lässt Santander gut ausgebildeten Fachkräften Zeit, verpasste Entwicklungen nachzuholen."

Voraussetzungen für eine Bewerbung sind ein wirtschaftswissenschaftlicher oder fachlich ähnlicher Studienabschluss. Darüber hinaus sollten die Interessenten über zumindest dreijährige Berufserfahrung in einem speziellen Fachgebiet verfügen und mindestens fünf Jahre beruflich pausiert haben. 18 Monate lang dauert das Programm, in dem die Senior-Trainees, je nach beruflichem Hintergrund, unterschiedliche Fachbereiche der Bank durchlaufen.

"Die Zielgruppe bringt viel Lebens- und Berufserfahrung mit. Daher profitieren nicht nur die Bewerber, sondern auch die Bank von dem neuen Angebot", ist Christina Blessing, Teamleiterin Bereich Personal der Santander Consumer Bank, überzeugt.

Mehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.de

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank ist es, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1,520 Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 Millionen Kunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kunden zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hat bundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken Santander Consumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de

