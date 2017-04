Santander Consumer Bank AG erneut als "Top Employer" ausgezeichnet

Mönchengladbach (ots) -

- Finanzinstitut zum wiederholten Male im exklusiven Kreis der Top Arbeitgeber - Auch Banco Santander zertifiziert - als eine von nur vier Banken weltweit

Die Santander Consumer Bank AG ist erneut für ihre außerordentliche Mitarbeiterführung durch das "Top Employer Institut" zertifiziert und in den exklusiven Kreis der "Top Employers 2017" aufgenommen worden. Das Institut zertifiziert jährlich weltweit Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und -strategie.

Alle teilnehmenden Unternehmen durchlaufen einen einheitlichen Untersuchungsprozess und müssen sich definierten und standardisierten hohen Anforderungen stellen, um die begehrte Zertifizierung zu erhalten. Alle Antworten und Belege werden von einer unabhängigen und zentralen Instanz überprüft, was die Wertigkeit und Aussagekraft der Zertifizierung nur noch mehr unterstreicht. "Diese Auditierung belegt, dass die Santander Consumer Bank AG außergewöhnliche Leistungen in der Mitarbeiterorientierung aufweist und somit einen Platz in der exklusiven Gemeinschaft zertifizierter Top Employer verdient hat", begründete das Institut seine Entscheidung.

Bewertet wurden unter anderem Talentstrategie, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung sowie die Unternehmenskultur. "Um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unter Einfluss externer Herausforderungen erfolgreich zu sichern, stellt Santander die Mitarbeiter in den Mittelpunkt", so Oliver Burda, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor der Santander Consumer Bank AG.

Die Auszeichnung hat nicht nur Santander in Deutschland erhalten, sondern ebenfalls die spanische Muttergesellschaft Banco Santander, als eine von nur vier Banken weltweit. Umso mehr erfüllt es Santander mit Stolz, wiederholt zu den zertifizierten Top Arbeitgebern zu gehören.

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank ist es, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1,520 Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 Millionen Kunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kunden zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hat bundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken Santander Consumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de

