Santander sponsert GWA Junior Agency Award mit 5 000 Euro

- Renommierter Wettbewerb für Marketingkommunikation - Santander Abteilungsdirektorin Barbara Dinsdale in Jury

Die Santander Consumer Bank AG sponsert den GWA Junior Agency Award mit 5 000 Euro, der am heutigen Freitag, dem 3. Februar 2017, an der Hochschule Niederrhein in Krefeld vergeben wird. Sechs studentische Teams von verschiedenen Hochschulen präsentieren ihre Kampagnen vor wichtigen Entscheidern im Bereich Markenkommunikation.

Die Gewinner des Awards, der vom Gesamtverband der Kommunikationsagenturen (GWA) vergeben wird, werden von einer Jury ausgewählt. Barbara Dinsdale, Abteilungsdirektorin Marketing und Produktmanagement der Santander Consumer Bank, ist Mitglied dieser Jury und freut sich auf viele originelle Kampagnen: "Ideen junger kreativer Köpfe bringen frischen Wind in die Marketinglandschaft. Ich freue mich, dass ich als Jurorin mit dabei sein darf, wenn die besten Teams mit den überzeugendsten Ideen gekürt werden".

Die Teams sind interdisziplinär und setzen sich aus Studierenden der Fachbereiche Kommunikationsdesign und Betriebswirtschaftslehre zusammen. Die sechs Projektgruppen erhielten jeweils ein Original-Briefing eines Kunden und hatten ein Semester lang Zeit, eine Kampagne zu entwickeln, die sie nun vor der Jury in Krefeld präsentieren. Die drei Teams mit den besten Kampagnen erhalten ein Preisgeld von insgesamt 2 200 Euro.

Die Santander Consumer Bank und die Hochschule Niederrhein verbindet seit 2004 eine Partnerschaft. Santander gilt laut UNESCO weltweit als größter Förderer höherer Bildung. Im Rahmen des sozialen Engagements der Bank unterhält Santander Universitäten in Deutschland Kooperationen mit inzwischen zwölf Partneruniversitäten sowie dem Deutschen Hochschulverband.

Santander Universitäten ist Teil des globalen Unternehmensbereichs Santander Universidades, über den Banco Santander seit 1996 inzwischen weltweit über 1.200 einzigartige Kooperationen mit Universitäten aufgebaut hat. Diese Kooperationen unterscheiden sich von jenen anderer nationaler und internationaler Banken: Banco Santander fördert akademische Institutionen in den Bereichen Lehre und Forschung, internationale Kooperationen, Wissens- und Technologietransfer, Unternehmensinitiativen, Austauschmöglichkeiten für Studenten und Innovation. Weitere Informationen zu Santander Universidades können im Internet unter www.santander.com/universities abgerufen werden. Informationen zu Santander Universitäten in Deutschland finden sich unter www.santanderbank.de/universitaeten.

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank ist es, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1,520 Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 Millionen Kunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kunden zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hat bundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken Santander Consumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach und beschäftigt mehr als 3.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de

