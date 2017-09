Zahl des Tages: 75 Prozent der Männer sagen, dass sie auf langen Urlaubsfahrten hauptsächlich selbst am Steuer sitzen

Saarbrücken (ots) - Verreisen auf vier Rädern: Autofahren ist Männersache

Das Reisegepäck ist verstaut, die Passagiere sind im Wagen, schon kann die Fahrt in den Urlaub losgehen. Doch wer nimmt auf dem Fahrersitz Platz? Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, sagen drei Viertel (75 Prozent) der Männer, dass sie bei langen Urlaubsfahrten hauptsächlich selbst am Steuer sitzen. Doch auch wenn das Urlaubsziel lockt, ist für alleinige Fahrer Vorsicht geboten. Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt, sagt: "Wer bei langen Autofahrten am Steuer sitzt, sollte aufkommende Müdigkeit in keinem Fall ignorieren. Denn Unachtsamkeit am Steuer kann sowohl für den Fahrer, als auch für die Autoinsassen und andere Verkehrsteilnehmer sehr gefährlich werden." Bärnhof rät, auf Nummer sicher zu gehen: "Wer unterwegs erste Anzeichen von Ermüdung verspürt, sollte unverzüglich eine Pause einlegen oder sich mit dem Beifahrer abwechseln."

(1) Repräsentative Umfrage "Sommer 2017" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2017 wurden in Deutschland 1.554 Bundesbürger ab 18 Jahren befragt, darunter 1.389 Personen, die ein Auto im Haushalt besitzen und dieses auch selbst nutzen.

Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-steuerung-auto

Weitere Veröffentlichungen zu dieser und zu weiteren Umfragen finden Sie hier:https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/

Wir verfügen über zusätzliche Informationen zu diesem Thema. Wenden Sie sich gerne an den unten angegebenen Ansprechpartner, wenn wir Sie diesbezüglich unterstützen können.

Pressekontakt:

Sabine Gemballa

Externe Kommunikation CosmosDirekt

Generali Deutschland AG

Telefon: 0681 966-7560

E-Mail: sabine.gemballa@generali.com

Original-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell